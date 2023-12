Feliz Navidad. Son dos palabras que habrán leído, escrito y escuchado mucho en los últimos días y que no duelen. La Navidad no ofende a nadie, más bien al contrario, genera ilusión y deseos de una vida mejor, de un mundo mejor. Seas quien seas y creas lo que creas.

Es cierto que también despierta añoranzas de tiempos pasados y de personas queridas, a las que no les gustaría que nos regocijáramos ni un segundo más en la Lena y les gustaría vernos, desde allá donde estén, tocando la pandereta y la zambomba, mientras cantamos el ‘Ande, ande, ande, la marimorena’.

La Navidad no duele. La Navidad no ofende a nadie. Aunque algunos siguen empeñados en desear felices fiestas o hasta feliz solsticio de invierno para no molestar o bajo un absurdo argumento, en este caso, de la inclusión.

Más allá de lo que creamos, lo que digamos o lo que practiquemos, la Navidad tiene un origen. Y si perdemos nuestros orígenes, perdemos nuestras tradiciones. ¿De verdad queremos perder la Navidad o que se convierta en otra cosa? Si su respuesta es sí, verán que lo están consiguiendo.

Si su respuesta es no, basta con que sean mínimamente observadores para que vean que está pasando.

Yo soy de los de esta segunda opción. Por eso, a quienes quieren que la Navidad sea eterna, para siempre, les animo a gritar bien alto:

¡FELIZ NAVIDAD!