¿CGPJ nuevo o viejo?

El Gobierno quiere que la que él dice vieja Constitución sea cumplida por el PP y nombre a los magistrados que le corresponden por las actuales Cortes Generales para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y, entonces, nombrar él a los suyos (mayoría) y conseguir la última joya de la corona del poder autárquico: la cúspide del Poder Judicial. Ya tienen el Tribunal Constitucional con el tezanitos Pumpido a la cabeza. Con el Poder Judicial bajo su mando, nombrarían por toda España a todos los magistrados que ahora no están nombrados, porque el anterior Gobierno de Sánchez hizo ley para que los CGPJ no renovados no pudieran designar esos cargos, ya digo que por toda España. Y no se cansan de decir que el PP no cumple la Constitución. Pero no hay ninguna ley escrita que obligue a esos nombramientos, y por tanto, el PP dice lo mismo que Sánchez cuando se le echó en cara que cómo se atrevía a nombrar a su ministra de Justicia como Fiscal General del Estado:

-¿De quién depende el nombramiento de Fiscal General del Estado? -Del Gobierno -era la contestación, y el autócrata contestó: -Pues ya está. Y valió esa contestación. Ahora bien, cuando el PP da la misma contestación para nombrar a sus candidatos al CGPJ: -¿Hay obligación penal escrita del deber de renovarlos, y plazo para ello? -dice el PP. -No. -Pues ya está -arguye el PP usando las mismas armas que Sánchez. Y, es que, claro, las sinrazones sirven para la izquierda. Cuando las usa la derecha es anatema inconstitucional. Y así estamos. El PP no quiere, porque puede mantener, y mantiene, esa decisión de no renovar. Y Sánchez que no quiere dialogar sobre esos 80 cargos de magistrados por toda España que están sin cubrir, teniendo minoría. Él quiere mayoría de rodillo. Con un voto más, le basta. Jueces a quienes les dicten las sentencias las instancias gubernamentales. Y, mientras tanto, Europa diciendo que hay que dejar más espacio a los propios jueces para cubrir las plazas caducadas, que lo que dicta la actual Ley del Poder Judicial. Y que, además, hay que hacerlo antes de los nombramientos pendientes. Sánchez dice que no. Teme al voto libre de los jueces, que sospecha le serían adversos. Observen que no digo que el Gobierno o el partido o las Cortes por mayoría, sino Sánchez. Él es quien decide. El autócrata, que es una manera de sufrir/goza una psicopatía evidente. Urge nueva Ley del Poder Judicial, que otorgue a los jueces la capacidad, mayoritaria, de decisión de la formación del máximo órgano del Poder Judicial. Europa avala esa alternativa. Ya mismo: ni nuevos magistrados nombrados por toda España por este CGPJ, ni por el sanchista CGPJ. Ley nueva que sustituya al actual CGPJ. Sánchez alega que el CGPJ le pertenece. Europa dice que se cambie la ley antes de renovar el Consejo. Y en esas estamos.