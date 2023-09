Hache 2004-2011

Hache comenzó a editarse en 2004 bajo supervisión del editor Héctor Castilla y de la escritora y diseñadora gráfica Cristina Morano. Una revista de pequeño formato, de táctil y sedosa portada negra impresa a una sola tinta plateada, cuidada maqueta y composición tipográfica.

El número uno sale en abril, con apoyo del Museo de la Ciudad de Murcia; la portada (un ojo, que refiere la importancia de mirar y leer) e interiores, obra del pintor Antonio Martínez Mengual. En ese primer número colabora el poeta Ángel Paniagua, publica un poema el pintor Charris y envían textos poetas de reconocida trayectoria como Carlos Marzal o Vicente Gallego.

Una revista de periodicidad anual, que nace con voluntad de ir más allá de lo local. Poetas que aman la poesía. El número cuatro dedica un cariñoso homenaje a Gonzalo Armero, factótum junto a Diego Lara del mejor producto artístico/literario producido en nuestro país: la revista Poesía, declarándose heredera de esa forma de editar versos.

Hache se presentó en Ardentísima, fiesta de la poesía que dirige José María Álvarez. Ángel Haro, Miguel Fructuoso, José Luis Montero y Pedro Cano ilustran los números 2 a 5, editados entre marzo de 2005 y mayo de 2008.

Pero Hache solo duraría mientras el Museo de la Ciudad sostuvo su publicación. El número seis, que se piensa dedicar en 2009 a la figura de Ramón Gaya, no vería la luz. Héctor Castilla publica, en el blog de la revista, el 30 de julio de 2010: «Silencio, se poema», casi certificando su defunción: «Nunca hubiéramos querido dar esta noticia, pero gracias a que esta crisis provocada por la propia voracidad del sistema capitalista y a que los primeros recortes gubernamentales se realizan siempre en la cultura, la revista Hache…». Para qué seguir. Acertado comentario que preludia la crisis del diseño y la edición al finalizar la primera década del nuevo siglo.

El número seis/siete se edita con apoyo de La Naval en febrero de 2011, con diseño gráfico, portada (con ese personaje que lleva impreso en la camiseta «I´m a fucking», «soy un jodido poeta», o un poeta jodido), e ilustraciones de Cristina Morano; y cariñoso texto: «La Naval nos ofrece un número de nuestra revista con su formato y queremos aprovecharlo para llenarnos de frescura y color, recuperando algunos de los poemas del número 6 de Hache, que no han podido publicarse por la crisis… Pero la revista Hache se adapta a lo que sea preciso». Y, tras citar a los colaboradores, finaliza: «Hache seguirá viva durante mucho tiempo, with a Little help of its Friends!». El 8 de junio se presentó en Murcia, en La Azotea; y el 17 la Asociación Cultural Diván la presenta en Cartagena. Una bella despedida.