Egun on es buenos días en euskera. Es lo único que sé, ni siquiera he aprendido la frase de cortesía que suelo aprender cuando voy a un país donde no hablo el idioma y es algo que tengo pendiente. Désolé, je ne parle pas français. Parlez-vous anglais ou espagnol ? Tut mir leid, ich spreche kein Deutsch, sprechen Sie Englisch oder Spanisch? Mi dispiace, non parlo italiano. Parla inglese o spagnolo? Lo siento, no hablo su idioma ¿habla usted en castellano o inglés? No es tan difícil ser amable, sobre todo cuando pedimos amabilidad. Parle una mica de valencià perquè la meua mare va nàixer a Alcoi i parlava amb la meua àvia. El catalán no queda muy lejos del valenciano. Es fácil. Por ejemplo, si vas por la calle y ves los letreros que las señalan, la palabra que siempre se repite significa calle en ese idioma. Usted no calle y láncese que, como el rascar, si se le pone interés, todo es empezar y España no se va a romper porque se reconozcan los idiomas cooficiales de algunas nacionalidades históricas en la Cámara que representa a todos los españoles. Hagamos que la torre llegue al cielo de nuestra máxima potencia porque hablar idiomas te enriquece, al hacerte más inteligente. Otra cosa es que algunos quieran ser ricos solo de dinero y se alimenten de nuestra discordia.