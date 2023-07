No sé si les pasa a ustedes, pero con los años, se me han ido cayendo los ídolos de los pedestales. No he sido una groupie, ni una fanática, sé reconocer cuando alguno de los artistas a los que he seguido a lo largo de los años ha tenido una mala noche, un mal concierto. Somos humanos, nos puede pasar a cualquiera. Pero también he de decir que a lo largo de mis años de Rock n Roll y camerinos, he visto de todo, bandas con músicos y artistas encantadores que han confirmado mi admiración hacia ellos, y otros a los que he quitado de mi lista de admirados.

El pasado lunes estuve viendo a Andrés Calamaro en La Mar de Músicas. Me sorprendían las críticas al día siguiente sobre su concierto, y me pregunto, ¿qué esperaban? Desde hace mucho tiempo Calamaro es lo que vimos el lunes en el auditorio Paco Martín, un músico venido a menos, con toc, ninguna conexión con el público, aunque le acompaña una gran banda. Desde mi punto de vista, hace tiempo que dejó de brillar, aunque para muchos siempre será Calamaro. Sus canciones y letras seguirán para nosotros en el recuerdo, pero es una pena que alguien como él se preocupe por cuatro móviles grabando. Y les garantizo que eran cuatro, por qué llamó mi atención que el público estuviera entregado al concierto sin grabar ni hacer fotos, sólo escuchar y disfrutar, cosa que en estos tiempos no es muy habitual. Bajé del pedestal definitivamente a Calamaro para subir a la reina de la noche, November Ultra. La artista afincada en Francia, con raíces en la Región, nos dejó a los asistentes al patio del CIM, sin palabras al escucharla. Derroche de voz y simpatía, pureza, sensibilidad y dulzura. Escuchenla, cierren los ojos y disfruten, es mucho mejor que escuchar a nuestros políticos en estos días, háganme caso. Este y otros descubrimientos musicales han tenido lugar en La Mar de Músicas en Cartagena. Un festival que atrapa por su encanto, por lo cuidado de su programación, hecha con exquisito gusto. Una mezcla de culturas y músicas del mundo que se entrelazan de manera perfecta a lo largo de quince días y convierten a Cartagena en lugar de encuentro cultural y musical. La Mar me ha regalado a lo largo de los años ver a Franco Batiatto, Omara Portuondo, Diego El Cigala, entre las muchísimas estrellas que han venido a la ciudad en sus 28 ediciones. Tuvo que llegar el gran Rubén Blades y hacerse un selfie al final del concierto para hacer justicia poética y reírse, sin él mismo saberlo, de Calamaro, queriendo dejar constancia de su paso por la Mar, mientras el público bailaba al ritmo de la Big band Salswing y escuchaba el amplio repertorio del Premio La Mar de Músicas 2023, quién tuvo un cariñoso recuerdo para nuestro querido Paco Martín, quien en estos días, allá donde esté lo estará gozando. Y, por si no se han enterado aún, les cuento que los Arde Bogotá reventaron la explanada del puerto de Cartagena en el día de calor extremo en la Región, más de 9.000 almas acompañaron a los hijos de La Mar de Músicas, qué vinieron a montar una fiesta y ¡vaya sí la montaron! Y tras la locura con los chiquillos que jugaban en casa con nueva equipación, la música continuó y llegaron la elegancia de Susana Baca y la frescura de Silvana Estrada, ¡qué delicia de conciertos!. Es viernes mientras les escribo esta columna, aún me queda esta noche y mañana para seguir disfrutando. Por desgracia también nos quedan los últimos coletazos de la campaña electoral más mediocre que recuerdo. Le he prestado poca o ninguna atención a esta campaña, es desolador como la mentira y la anti política se han apoderado de todo. Con este panorama en el único lugar en el que he encontrado refugio, es en La Mar. Así lo canta Silvia Pérez Cruz: «Algunos pelean por lo poco que tienen, y otros lo miran por televisión. Que se unan los reclamos y salgamos todos juntos. Por lo tuyo, por lo mío, por lo de él que tengo al lado.» Vayan a votar, y, sí les apetece, encuentren refugio en la música.