¿Pero hubo debate?

Es realmente difícil discernir si lo de la otra noche fue una bronca o no. Desde luego, un debate no lo pareció mucho. Se dijeron ambos contendientes tantas veces «déjeme terminar» o algo parecido que se perdía el hilo. Venció Feijóo, dicen en Génova. En Ferraz, lo contrario: Sánchez triunfó. Lo que no ganó fue la utilidad de los debates entre candidatos. Sobre todo porque quedaron fuera los dos que el 23-J serán conjuntamente representantes del 30% del electorado. Y eso no es muy democrático, aunque los de Abascal traspasen el límite varias veces al día. Los debates a dos pueden servir en EE UU. Aquí, no. Máxime cuando el cuatripartidismo seguirá presente en las convocatorias electorales. Mejor buscar otro sistema más reglado en que PP y PSOE no estén como si no hubiera nada más.