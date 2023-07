Credibilidad y coherencia en política

«En política la credibilidad lo es todo y se gana con la coherencia». Así y sin ruborizarse, con tanta desfachatez como cinismo, el candidato a la presidencia de la CARM, López Miras, le espetó semejante sentencia al portavoz del PSOE, Pepe Vélez, en la sesión de investidura del pasado viernes.

Todo después de un discurso anodino en el que leyó sin convicción una retahíla de medidas que en modo alguno constituían un programa de gobierno, tanto es así que apenas ocupó la mitad del tiempo disponible, toda vez que ya había dicho a Antelo lo que tenía que decirle para tratar de obtener su abstención.

En la sesión del lunes, sin embargo, López Miras adoptó un tono más solemne, tratando de convencernos de que el debate de investidura, como dijo, no va de puestos sino de bases políticas y de programas; y es aquí donde el presidente pierde la credibilidad que él mismo exige en política, si es que alguna vez logró tenerla.

Anunciar un plan plurianual de financiación de las universidades públicas cuando no ha sido capaz de renovar el anterior que lleva caducado desde 2020; proponer un programa de mejora de la educación pública para reducir la tasa de abandono escolar temprano, como ya dijera en 2019, cuando desde entonces hemos pasado del penúltimo al último puesto por CCAA; abogar por la transparencia de la Administración cuando ha segado de raíz la independencia del Consejo de la Transparencia; apostar por la protección del medio ambiente y expresar como línea roja ante Vox la permanencia de la ley de protección del Mar Menor cuando no ha desarrollado en estos tres años ninguno de los reglamentos que propone ni aprobado el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente durante de la moratoria urbanística que caduca el próximo 27 de julio; defender la ampliación al tercer año de una cuota reducida de cotización a la Seguridad Social del 50% para autónomos cuando ya prometió en 2019 ampliar la cuota cero a ese tercer año; plantear una ley para el reconocimiento de la autoridad docente que ya existe o plantear un plan de choque para reducir las listas de espera en sanidad cuando desde diciembre se ocultan los datos; entre otras muchas cosas. No te hace ganar credibilidad, Fernando. Más bien lo contrario.

Aunque en realidad, todo esto no era más que el decorado, el trasfondo era otro.