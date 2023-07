De cañas por Murcia con... Carlos Alcaraz

Este verano vuelvo a combatir el sopor del calor a base de cañas en compañía de invitados 'ilustres' que, por algún motivo, despiertan mi interés para disfrutar de un rato ameno, a veces más banal y otras más profundo, en mi cabeza. En la anterior ronda por bares de Murcia disfruté de tapas junto a personalidades de distintos ámbitos como la música, la literatura e incluso la ficción, pero no me senté junto a ningún deportista -si tenemos en cuenta que a Rajoy no se le puede considerar como tal pese a su buen ritmo de marcha-, por lo que me apetece que el primero de estos encuentros estivales imaginarios esté protagonizado por alguien del mundo del deporte y, ya que estamos, alguien ‘top’ y de la tierra.

Bajo esta descripción no es tan fácil adivinar de quien hablo, ya que encajan muchos perfiles. Desde un tiempo atrás los deportistas murcianos brillan allá donde van y tenemos muestras recientes. Hace poco, en baloncesto Laura Gil lograba la medalla de plata en el Eurobasket femenino y un jovencísimo Izan Almansa guiaba a la selección española hasta la cima del Mundial sub-19. Por no hablar de los éxitos cosechados últimamente por el motociclista mazarronero Pedro Acosta y el atleta muleño Mohamed Katir. Y la lista crece si echamos la vista más atrás.

Pero como no me puedo permitir invitar a tanta gente a este piscolabis me he decantado por el número 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, para desearle suerte para el partido al que hoy se enfrenta, se segundo en Wimbledon. Además, viví un tiempo en El Palmar y quien sabe si nuestros caminos se cruzaron en algún momento. Precisamente en dicha pedanía murciana me cito con él, en concreto en la mítica confitería La Gloria de Andrés Mármol, para darnos el gusto de saborear uno de sus pasteles de carne.

"Qué orgullo de Región. Estáis que os salís. Hasta la candidata española a ser la más guapa del universo es murciana. Y no sé si viste que Duki mandó saludos a Murcia en La Velada de boxeo de Ibai Llanos. Así, por la cara", le cuento.

que has dicho duki de murcia?? pic.twitter.com/2UsC6q9NOw — 𝗽𝗮𝗯𝗹𝗼 (@pxblogm) 1 de julio de 2023

Alcaraz se ofreció al año pasado a subirse al ring del streamer y es activo en redes, pero claro, la preparación a la que se somete para deleitarnos con esas exhibiciones sobre la pista le deja poco tiempo para lo demás y lo que le comento le pilla de nuevas. Ya que he mencionado al trapero argentino, le pregunto cómo se toma que, tras su aparición en rueda de prensa ataviado con un gorro de pescador de los que tanto se llevan ahora, las redes y algunos medios de comunicación hayan comparado su estilo con el de un cantante de ese género. "Me hace gracia, me encanta la moda", confiesa.

Las campañas publicitarias en las que ha participado últimamente dan prueba de ello. En poco tiempo se ha convertido en un referente de grandes firmas como Calvin Klein y Louis Vuitton, que han escogido a Carlos como modelo. Por no hablar de Nike, la marca que calza y viste, en ocasiones de forma rompedora, al murciano en las pistas y también fuera de ellas.

Noto que agradece charlar sobre cuestiones alejadas del tenis y saco otro tema por el que Murcia acapara miradas. Y es que hoy, aparte de su segundo partido en Wimbledon, se vota la investidura de Fernando López Miras. «Estaría bien ser tendencia también por no formar Gobierno con aquellos que tiran a la basura la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos LGTBIQ+», le suelto.

No sé si he metido la pata, pues me viene a la cabeza que la Junta Electoral dio un tirón de orejas al líder del PP precisamente por acompañar al tenista en una rueda de prensa en plena campaña al considerarlo un acto con connotaciones electoralistas que no se debería haber producido. «Yo estaba ahí para promocionar un torneo de tenis, que es lo mío», se encoge de hombros.

Como esta 'bola' la ha devuelto y llegamos al final del partido, le pido si podemos sustituir la cámara de televisión por una servilleta y me deja una firma. «Vota el 23J», escribe. No lo digo yo, lo dice él. Ole Carlitos. Él ya lo ha hecho. "Por correo", aclara. Ya saben.