Carlos Alcaraz Garfia ni su equipo esperaban que el tenista llegara a la final de Queen’s, donde logró el triunfo y recuperó el número 1 del mundo. Por ello, estaba previsto que esta semana disputara dos encuentros en la exhibición de Hurlingham, en la que ya participó el pasado año, para preparar la presencia en Wimbledon. Pero después de jugar cinco encuentros la pasada semana en hierba y ante unas ligeras molestias físicas que surgieron al final del primer set de la final ante Álex de Minaur, ha decidido reducir su presencia en Hurlingham y sólo jugará un partido.

Finalmente no se medirá al número 4 del mundo, el danés Holger Rune, el próximo miércoles, pero mantiene su enfrentamiento con Dominic Thiem el viernes en un choque que dará comienzo a las dos y media de la tarde.

Alcaraz manifestó tras ganar a Alex de Minaur en la final de Queen’s que sólo había pedido la asistencia médica entre el primer y el segundo set para prevenir. “Sólo ha sido por precaución. Todos los tenistas tienen molestias y tienen que llevarse bien con el dolor, y hacer el mejor papel posible. He llamado al fisio, me lo han vendado, me lo han tratado por precaución, para que no vaya a más, pero no va a cambiar la preparación para esta semana”, dijo. Finalmente, su equipo ha entendido que dado que ha adquirido un rodaje idóneo en el torneo londinense, sólo juegue el viernes.

Sorteo de Wimbledon

Será el próximo viernes, a las once de la mañana en España, cuando se realice el sorteo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Carlos Alcaraz será el cabeza de serie número uno y no se podría cruzar con Novak Djokovic, número dos, hasta una hipotética final. Sí que podría verse las caras con el ruso Daniil Medvedev o Holger Rune en las semifinales.

El ránking

Después de sumar 500 puntos en Queen’s y de convertirse en uno de los jugadores más jóvenes de la historia en lograr un título en hierba, Carlos Alcaraz es el líder de la clasificación ATP con 7.675 puntos. La segunda plaza es para Novak Djokovic, con 7.595. Por tanto, la renta es de sólo 80 puntos, por lo que Wimbledon, donde el año pasado no se otorgaron puntos, será decisivo para definir el ránking en las siguientes semanas. Lo que tiene garantizado durante mucho tiempo el murciano es uno bajar del segundo puesto durante bastante tiempo, puesto que Daniil Medvedev, con 5.890 puntos, se encuentra a una distancia de 1.785. Sólo una derrota del jugador de El Palmar en primera ronda y que el ruso lograr el título lo provocaría.

La clasificación del año

En la carrera para las Nitto ATP Finals de 2023, Novak Djokovic se mantiene en la primera plaza con 4.745 puntos, pero sólo tiene 70 más que Carlos Alcaraz (4.675). La tercera plaza es para Daniil Medvedev, con 4.440, mientras que el cuarto, el griego Stefanos Tsitsipas, está ya más lejos, con 2.995.