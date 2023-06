Cumpliremos nuestra palabra

El pasado 10 de mayo se producía la firma del V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) entre las Organizaciones sindicales CCOO y UGT y las Organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, tras un largo periodo de contactos y de negociación.

Este tipo de acuerdos siempre han mostrado su eficacia para impulsar la negociación colectiva y mejorar los contenidos de los convenios. Este V AENC no puede ser diferente, la Región de Murcia necesita que sea así, no solo las personas trabajadoras, también las empresas. La economía regional necesita normalizar las relaciones laborales, pero esto requiere del compromiso del conjunto de agentes implicados en la negociación colectiva regional.

Así, CCOO asumimos nuestra responsabilidad para llevar a cabo una negociación colectiva participativa, contando con las personas afectadas. Para ello, con el fin de dar a conocer los contenidos del acuerdo y de organizar nuestro trabajo sindical, desde este sindicato de clase se ha decidido convocar una jornada con la participación de todas las personas negociadoras de CCOO en los distintos ámbitos. El objetivo es impulsar el desarrollo del AENC, porque las medidas acordadas no pueden quedarse en el papel, si no que hemos de trasladarlo a nuestros convenios colectivos, cuya negociación vamos a exigir con todo el respeto a la independencia de las partes, pero con toda la contundencia. Hay que reactivar aquellas mesas que aún no han sido capaces de sentarse a negociar por un lado, y por otro, finalizar aquellas negociaciones que llevan muchas reuniones sin resultado alguno.

Este esfuerzo y compromiso nos involucra a todas las organizaciones firmantes, y desde CCOO exigimos a las distintas patronales su compromiso para cumplir la palabra dada, palabra que no es otra cosa que ese acuerdo firmado. Es urgente que todas y cada una de las mesas de convenios vencidos establezcan calendarios para negociar desde ¡ya! La mejora de los salarios es básica y fundamental para el crecimiento económico de esta Región, para, de una vez por todas, dejar de estar a la cola con respecto al resto del país. Mantener o mejorar el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores de la Región, así como mejorar los contenidos de los convenios y adaptarlos a las nuevas realidades, es muy importante para que los distintos sectores de actividad sean más competitivos.

Por todas estas razones, 25 personas negociadoras de convenios colectivos de la Región de Murcia viajamos hoy a Madrid, para participar en un acto de puesta en valor de la importancia del V AENC. La especial motivación es la de cambiar el rumbo de la negociación colectiva en un territorio como Murcia, donde esta demasiadas veces brilla por su ausencia, y donde a pesar de la firma recientemente de algunos convenios de gran importancia para el desarrollo de nuestra Región, como el de la Hostelería, después de 15 años, o el del metal con importantes mejoras, son muchos los que todavía están pendientes de desbloquear. Hablamos de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización y Asistencia, Transporte de Mercancías por Carretera, Mayoristas de Alimentación, Supermercados o la gran mayoría del sector Agroalimentario (Agrícola, Cosecheras y Productoras de Tomate, Manipulado y Envasado de Hortalizas, etc...). Todos ellos son convenios colectivos que continúan sin firmarse o revisarse debido a la nula o poca implicación de la patronal en algunos casos o a la exigencia patronal para implantar retrocesos en derechos para las personas trabajadoras de determinados sectores.

Hay muchas razones para sentarse a negociar, pero una fundamental, es recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Después de 2 años de elevada inflación, mientras en Murcia todavía nuestras subidas salariales de media solamente alcanzan el 2,52 %, la media de España ya alcanza el 3,26 % con lo que por primera vez en mucho tiempo las subidas salariales en nuestro país se sitúan por encima de la inflación que en mayo fue de un 3,2%. La recuperación y mejora del poder adquisitivo de los y las trabajadoras ha sido positivo para la economía en general, como ha quedado patente con las distintas subidas del SMI, dejando en entredicho aquellos ‘agoreros’ como el Banco de España o la AIREF, que en su momento acusaron a los sindicatos y al gobierno central de ser los causantes de la pérdida de 600.000 empleos, algo que tuvieron que rectificar dos años después y reconocer que tal pérdida nunca se produjo. Desde CCOO pedimos a la patronal que reflexione, que se sienten a las mesas con vocación de negociar, de manera que cuanto antes finalicemos esa negociación colectiva tan necesaria para el progreso equilibrado que necesita nuestra Región de Murcia.

Ahora toca cumplir la palabra dada, mejorar salarios y avanzar en derechos.