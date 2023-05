Protagonistas silentes

Las encuestas sugieren que el Movimiento Ciudadano de José López podría entrar a la Asamblea Regional. Y es curioso, porque esto ocurre cuando el cartagenerista está más callado que nunca. A lo largo de esta campaña no le ha pegado a nadie, no ha insultado a ninguna señora y ni siquiera ha soltado alguna ingeniosa ocurrencia contra alguno de sus adversarios. Diríase que a López lo tienen metido en un armario y sólo lo dejan salir para cumplir con las entrevistas de rigor y los actos en que no puede constar como desaparecido. Pero para lo que es él, está en tono bajo. Paradoja: el MC es López, pues sin López sería poca cosa y, sin embargo, aparentemente crece con un López desconocido, casi ausente.

Otro misterio: el gran bombazo del arranque de esta campaña fue, no es por nada, el fichaje de Alberto Garre por Vox. Y bien ¿dónde está Alberto Garre? ¿A qué dedica el tiempo libre? No lo sacan a pasear como correspondería. Y eso que el PP ha reaccionado trayendo a Aznar para contrarrestar en trasvasismo, pero no lanzan a Garre a la réplica, tal vez porque Garre no tiene nada que replicar a Aznar. Y luego está el caso de Pepe Vélez. Muchos teníamos el ánimo suspendido, pues conociendo al Vélez de la anterior campaña, en que hizo el papel de vocinglero radical, temíamos que puesto en protagonista principal arruinara una versión comedida del PSOE. Pero, quiá. A estas alturas, casi pasa desapercibido. Sólo el desconocimiento de que en estos tiempos de jerga internetera en que la ironía no tiene asiento, pues todo intento de sutileza es registrado en su literalidad, lo ha elevado a su pesar a los altares de la viralidad al ser traducido el preámbulo de una exposición por la tesis (su referencia a que los murcianos, que tanto se habrían dejado engañar por el PP, prueben a dejarse engañar por él). Lo sorprendente de Vélez es que en esta campaña se está equivocando poco, y ese es su principal acierto para lo que cabía esperar. ¿Y dónde están los ‘valores añadidos’? El PSOE ficha al portavoz de Podemos en Murcia, Gino Ruiz Maciá, y va y lo pone el séptimo en la lista, según las encuestas al borde de permanecer, y sin ningún papel de especial protagonismo. En cuanto al PP, la número dos de López Miras, la periodista Carmen Conesa, va y viene, se deja fotografiar, posa y sonríe, pero ¿sabemos por qué y para qué, dónde está la clave? Protagonistas en la sombra.