Blasfemias y vientres

Interés.

Una señora mayor a la persona que atiende el kiosco donde compro mis periódicos cada mañana: «Hija, dame el Hola!, que lo de la chiquilla de la Obregón clama al cielo».

¿Qué será de ella?

De todo el lío montado alrededor de Ana Obregón y su alquiler del vientre de una mujer, lo que más me ha impactado es ver a esa niña recién nacida en la portada de una revista, y pensar en qué será de esta criatura cuando su abuela fallezca. ¿Qué edad tendrá cuando esto ocurra? ¿Quién se ocupará de ella? Creo que Ana Obregón ha declarado que lo dejará todo arreglado para que a la niña no le falte de nada. Imagino que se referirá a lo económico, pero ¿quién le dará afecto?, ¿quién se ocupará de su educación?, ¿qué otra familia será su familia cuando su abuela no esté? Porque ahora no tiene padre, ni madre, ni hermanos. Sólo esta mujer de 68 años, que, según las leyes españolas, no puede ser su madre adoptiva. Y lo de las portadas y el dinero embolsado por las entrevistas, a costa de la criatura, es que da asco, oiga.

No ha pecado.

Un hombre, en un bar, coge una caña de cerveza, se le resbala, le cae todo el contenido encima del pantalón, y exclama: «¡Me cago en ‘to’ lo que se menea, que ahora va a parecer que me he ‘meao’!» El camarero del mostrador le dice: «Antonio, calla, que estamos en Semana Santa». «Pero, ¿qué he dicho yo? ¿Es que acaso he ‘blasfemao’?».

Objetores.

Más de cien médicos de nuestra Región se han declarado objetores frente a la ley de Eutanasia. Vale, todo mi respeto para ellos. Pero, también me gustaría señalar que conozco a una mujer de 50 años, con ELA muy avanzado, totalmente paralizada, que ya solo puede comunicarse con pequeños movimientos de su pupila sobre un receptor especial del ordenador, que ha sufrido dolores terribles y que va a recurrir a la eutanasia. Menos mal que ella no vive en esta Comunidad Autónoma.

Se alegra.

Un ser humano dice en una emisora de radio: «Me alegro mucho de que la nueva delegada del Gobierno en Murcia sea una mujer. Es que siempre me acuerdo de aquellos gobernadores civiles que había en los tiempos del cuplé, que siempre daban un poco de miedo». (El ser humano es un hombre mayor).

Bromeando.

Una mujer le está diciendo a otra, con algo de cachondeo: «Cuando veo a Zelenski siempre con la misma ropa, que usa para recibir a jefes de gobierno extranjeros o para visitar el frente, siempre pienso que tendrá suficientes mudas, o al menos el quita y pon. No creo que su mujer le tenga que lavar el pantalón y el jersey cada noche y planchárselo por la mañana».

Un tema de conciencia.

Parece que a decenas de militantes de Ciudadanos les ha entrado la prisa estos días para afiliarse al PP. Supongo que será para ver si los ponen en alguna lista y pueden seguir sirviendo al pueblo. No creo que sea, como dicen algunos, porque, si dejan la política, no tienen dónde ir. O será porque el centro ya no les va y ahora quieren derechizarse un poco. Un tema de conciencia, vamos, digo yo.

Cambios.

Una de las primeras iniciativas del partido de Meloni, la presidenta de Italia, es la de prohibir bajo multa que se utilicen palabras extranjeras cuando se habla italiano en su país. No quiere que se diga nada en inglés, español, etcétera, y el que lo haga va a tener que pagar entre 5.000 y 100.000 fucking euros.

Cine y series.

He visto la serie La caza, Monteperdido. A lo mejor ya la ha visto todo el mundo, pero, por si acaso, les diré que es muy entretenida. No digo yo que no le sobren dos capítulos, es decir, que está un poco alargada, pero lo cierto es que se deja ver muy bien. Los actores son muy buenos y los paisajes de una gran belleza y fotografiados de maravilla. También he visto una película bastante difícil de tragar, pero indudablemente interesante, se llama Mantícora, y está dirigida por Carlos Vermut, el de ¿Quién te cantará? o Magical girl. Y, por supuesto, he visto As bestas. Buenísima, oiga, pero dura como el pedernal. (Como ven, todo es español, es que yo soy español, muy español, oiga).