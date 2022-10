Las mujeres y el voto a Vox

En el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea, España, con más de un 49% presenta uno de los porcentajes más elevados de mujeres que se dedican a la ciencia y a la ingeniería, pero aunque estos datos nos parezcan positivos, lo cierto es que el porcentaje en España de hombres ingenieros y científicos es de más de un 52%, mientras que las mujeres se encuentran en poco más de un 47%. Y esto es así, pese a que un informe de de la OCDE sobre educación pone de relieve que en 2021 «en España, el 54% de las mujeres de entre 25 y 34 años tenía estudios superiores en 2020 en comparación con los hombres, con un 41%». Es decir, en España, en los últimos tiempos, hay más mujeres que hombres con estudios universitarios, pero con menos presencia en el mundo científico.

Y menos que tendrá si Vox continua influyendo en las políticas educativas en las Comunidades en las que, desafortunadamente, ya se nota su influencia como en Andalucia, Castilla y León, Madrid y Murcia.

Sí, Murcia, porque aunque oficialmente Vox no forme parte del Gobierno regional, extraoficialmente sí lo ha impregnado de la manera de ver la sociedad de ese partido que donde tiene presencia descalifica e insulta a sus contrincantes políticos, hace alarde de un feroz antifeminismo atacando las políticas de igualdad y negando la violencia machista, para defender discursos homófonos y xenófobos, arremetiendo contra la protección de cualquier minoría. Y ha esa impronta en el Ejecutivo regional desde que López Miras tuvo que chalanear como lo hizo para salvar la moción de censura al precio que fuese.

Y, al parecer, en ese precio está, entre otras cosas, la eliminación de las becas Piedad de la Cierva que «tienen como objetivo facilitar la incorporación a los estudios universitarios oficiales de Grado de la UMU en titulaciones del ámbito STEM, financiadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a alumnas con resultados excelentes procedentes de estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior o títulos equivalentes». Porque eso es lo que han pedido Juan José Liarte y Francisco Carrera, esos dos políticos que forman parte de un grupo de expulsados por Vox y que, junto a su actividad parlamentaria se dedican a organizar los actos en Murcia de Macarena Olona, con poco éxito, es cierto. Pero esto no les impide mostrar su antifeminismo, yo diría que su desprecio por la mujer, con su exigencia de que el Gobierno regional elimine de los presupuestos de este año las becas Piedad de la Cierva a cambio de apoyar dichos presupuestos porque, según el señor Liarte, la eliminación de las becas es una condición imprescindible para apoyar esa ley. Para, en el colmo de la chulería, recordar que ya consiguieron reducir a la mitad la partida destinada el pasado año. Ya ven, solamente personas difíciles de calificar pueden presumir de eliminar becas que fomentan el conocimiento.

Tan difíciles de calificar son estos personajes, que justifican su deseo de suprimirlas en que «van en contra de la igualdad entre sexos que proclama la Constitución». Ellos, que no respetan dicha igualdad entre sexos, que sueñan con poder cargarse la Constitución de un plumazo, que prometen yo no sé cuantos referéndums cuando gobiernen (Dios no lo permita), para poder conseguirlo, nos hablan de igualdad entre sexos y respeto a la Constitución (ya sé, Liarte y Carrera no están oficialmente en Vox, pero son los mismos, piensan igual, actúan igual), en un ejercicio de cinismo realmente insuperable. Por cierto, ¿de verdad puede haber mujeres que les voten? El ser humano es tan complejo…