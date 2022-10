CGPJ, el respeto se gana con el ejemplo

A finales del pasado año, en esta misma sección, abogaba por la digna y necesaria dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, porque entendía que su inevitable dimisión arrastraría la del resto del Consejo que llevaba en funciones desde diciembre de 2018, dando la sensación, como continúa dándola ahora, de que todos sus componentes padecen de sordera y ceguera que les impide oír y leer el sentir de los ciudadanos que esperarían un comportamiento mucho más decoroso en los que ocupan ese órgano constitucional.

En una de sus muchas intervenciones, Lesmes dijo que «la situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial». Para decir solemnemente que «mo hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento». Pero al parecer, los magistrados del CGPJ no tienen ningún interés en cumplir esa Constitución que todos deberíamos respetar, pero ellos los primeros, porque el respeto de la sociedad no se gana con el puesto, se gana con el ejemplo. Un respeto que ha intentado recuperar, ahora, el señor Lesmes, renunciando la semana pasada a un sillón que ocupaba desde 2013, que tendría que haber dejado transcurridos cinco años y que desde 2018 ha venido apropiándose de él, en funciones.

Sí, el señor Lesmes dimitía el lunes de la semana pasada: tarde, pero se fue. El resto de los vocales no se han marchado con el, por lo que la paralización de la Justicia española continúa, y el jueves de la misma semana se ponía de manifiesto en el pleno extraordinario celebrado por el CGPJ, ya sin la presencia de Lesmes. Y lo que, al parecer quedó muy claro, es que los vocales que lo forman no tiene intención de marcharse, antes al contrario, la sensación que tenemos es que se atrincheraron en sus puestos defendiendo sus intereses, enfrentándose entre ellos para conseguir el nombramiento del nuevo presidente en funciones, nombramiento que ha recaído en el progresista Rafael Mozo. Pero el CJPJ no puede continuar en funciones. El PP no puede proseguir mareando la perdiz en este tema. Sencillamente, porque no se está cumpliendo la Constitución, y este es un partido que continuamente se declara constitucionalista, pero el movimiento se demuestra andando y el respeto por la Constitución hay que demostrarlo en nuestras actitudes, en nuestras decisiones: los partidos políticos están especialmente obligados a ello.

Ante el inmovilismo que está sufriendo el CGPJ, dentro de poco, al parecer, las vacantes de vocales alcanzarán más de un 20% de la plantilla. Una situación insostenible que exige la inmediata renovación de este organismo. No puede prolongarse más, y hay unos culpables de que seamos la comidilla de la UE en una cuestión que un país democrático no debería permitirse.

Como soy optimistas por naturaleza, la entrevista que se celebró hace poco en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicada, entre otros temas, a tratar del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, nos hace pensar que estamos cerca de la solución de este problema, porque si no es así, empezaremos a pensar que todos tienen su parte de culpa en este descorazonador espectáculo.

Por cierto, los vocales que integran la Comisión Permanente del CGPJ, al parecer, cobran 125.366,60 euros al año.

Una cantidad que quizás justifique el empecinamiento en no dimitir.