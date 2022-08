Ir de farol

Hay que saber con quién se juega uno los cuartos y cualquier medio para averiguarlo me parece adecuado. Otra cosa muy distinta es buscar las cosas que alguien no querría nunca que se supieran, a ser posible con pruebas bien evidentes, para poder chantajearlo en un determinado momento. Cosas como si le gusta retozar con personas de su mismo sexo o tiene un mal vino que le ha jugado alguna mala pasada; si tiene cuentas en paraísos fiscales, o si hace trampillas para no cumplir religiosamente con sus obligaciones con Hacienda, o si se ha metido en el bolsillo algún objeto en un centro comercial. Que hay gente que tiene pasta de sobra para pagarse un frasco de maquillaje o unas gafas de sol, pero no puede evitar esconderlas donde sea con tal de no pasar por caja. Acuérdese su señoría del caso famoso de Winona Ryder. O sin ir tan lejos el de una expresidenta de Comunidad Autónoma. Yo jamás me he prestado a hacer eso. Información relevante para los negocios, sí. Pero el afán por hacer daño a un competidor o un contrincante, eso que se hace tanto en política, nunca me ha gustado. Y propuestas de ese tipo he tenido a montones, pero a montones, oiga.

Algunos dicen que espié al presidente de ALFYSA y eso, como tantas otras cosas, es falso. Yo solo buscaba información corporativa. La constructora ALFYSA había conseguido tener en su cartera cerca de una quinta parte de las acciones de Hispalectric. Tenía que averiguar cuáles eran las intenciones de la constructora, si pretendía entrar en el consejo de administración de la otra empresa e incluso si querían hacerse con la presidencia de la misma. Yo nunca he utilizado métodos ilegales, señoría. Ponía en marcha mis recursos para saber lo que necesitaba. Cherchez l’homme. Solo hay que encontrar al hombre adecuado para te facilite lo que quieres saber. Para eso sí que hay que tener recursos. Hay que conocer a mucha gente y saber por dónde puedes apretar para que alguien juegue a tu favor. En ALFYSA había un abogado en su consejo de administración que estaba metido hasta las cachas en el famoso caso Better por haber ayudado a algunos peces gordos a esconder pasta en el extranjero. Muchas veces, no hace falta más que ir de farol para mover voluntades. Pues sí, alguna mentirijilla he dicho alguna vez y alguna promesa que no podía o no quería cumplir también, como en este caso.