Si usted dice, señoría, que hay 17 facturas será porque las ha visto y no voy yo a desmentirlo. Es cierto que durante unos cuantos años estuve elaborando informes para esa energética. Y ese trabajo tenía un valor. Por ejemplo, me pidieron un informe reputacional de una empresa suiza que quería plantar parques eólicos en Rumanía en colaboración con la española. Sé que han dicho que normalmente esos informes se los pedían al CNI, pero que, en esta ocasión, les dijeron que no tenían personal en Rumanía y que por eso no podían hacer nada. Vayamos por partes. Yo no sé si el CNI elabora informes reputacionales para empresas españolas del Ibex 35. Pero fíjese usted, señoría, se pone en tela de juicio que yo, siendo policía, tuviera una empresa de investigación y, sin embargo, desde la propia empresa energética se dice, más que se insinúa, que el servicio de inteligencia militar trabaja o ha trabajado para empresas españolas. Eso, de ser cierto, cosa que dudo, me parece mucho más grave. Eso sería poner una institución sufragada con los impuestos de los españoles al servicio de grandes empresas. Yo, a fin de cuentas, les cobraba y nada se hacía con el dinero público. Bueno, sí, es verdad que mientras les cobraba a ellos yo cobraba mi sueldo de policía. Pero yo cobraba, como creo que le he dicho, como policía que era y por desempeñar mi trabajo como tal. A las empresas, yo les pasaba la minuta de los gastos y ellos las pagaban religiosamente. Así que realmente al Estado no le costaba nada lo que yo hacía. Y creo que ya le he explicado a su señoría la conveniencia de que yo tuviera una empresa propia a la vez que formaba parte del Cuerpo Nacional de Policía, para poder desempeñar mis misiones especiales.

Tengo para mí que la disculpa que dieron no tiene mucho recorrido. No es creíble que no tuvieran a nadie en Rumanía. Además, si no tienes a alguien en algún lado, lo mandas. Y por otra parte, hoy no es imprescindible desplazarse físicamente para saberlo todo acerca de cualquier asunto. Así que me suena a disculpa barata. No sé si por parte del CNI o de quien se haya inventado que el servicio de inteligencia español se pone al servicio de grandes empresas. Eso sí que sería competencia desleal, se mire por donde se mire. Y eso es algo objetivo, que no lo digo movido por el despecho hacia los que me han hecho mucho daño.