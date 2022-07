He decidido que estas doscientas palabras se las voy a dedicar a todas las señoras, niñas, adolescentes, mujeres, en definitiva, que se llaman Rosalía. Un nombre que actualmente no es elegido mucho para las recién llegadas al mundo, pero que haberlas háylas, y sois muchas las que os llamáis así. Yo conocí a una mujer, tremendamente inteligente, con ese nombre. Fue mi profesora de Historia, mía y de muchos en Lorca. Rosalía Sala Vallejo era su nombre completo. Muy conocida en la Ciudad del Sol, revolucionaria, intelectual, amante del arte y escritora. Sí, escritora. Editó varios libros, entre ellos hay uno al que le tengo especial cariño que narra las inquietudes, hazañas y logros, de un buen puñado de mujeres lorquinas. En una de sus capítulos, dedicado a las mujeres y la información, tengo el honor de que aparezca mi nombre y con anécdota, y de esto nos reímos mucho aquel día: el editor cambió la ’a’ de mi primer apellido por una ‘o’, y me convirtió en Perón, apellido de la segunda Eva más conocida de la historia. Creo que he dignificado el nombre de Rosalía. Lo necesitaba. Menudo verano llevamos oyendo el lenguaje de la actual, la niña cantante.