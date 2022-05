La semana pasada supimos de la existencia de un agujero negro en nuestra galaxia al que le han puesto nombre: Sagitario A.

Ya está, hasta ahí mis conocimiento astronómicos. Como por lo visto hay muchas teorías sobre estos fenómenos cósmicos, a mí la más comprensible es la de que son como unos planetas gigantescos con una fuerza gravitacional brutal que no deja escapar la luz. Es más, atraen a otras estrellas haciéndolas girar en espiral, en plan sumidero de lavabo, hasta que desaparecen en lo insondable de su oscuridad.

Es como se comporta el turismo en la Región. Una sector vital para nuestra economía que parece estar sometido a tantas fuerzas negativas que lo mantienen acogotado sin posibilidad de saltar a los dos dígitos de ese PIB envidiable del 16% en la Comunidad Valenciana o del 14% en Andalucía.

Tenemos la misma materia prima: playas, patrimonio arquitectónico, gastronomía, naturaleza desladrillada (más que los vecinos en proporción), clima benigno durante todo el año (que sí, que salvo días contados, la costa no es el sofoco interior del verano) y paisanos amables con los forasteros (que sí, que también los hay ‘mala f...’, pero son los menos).

¿Cuál es entonces la razón de la diferencia? Desde hace cuarenta años, quienes nos dirigen y deben entender de la cosa vienen argumentando eso de que llegamos tarde a la eclosión del turismo en España.

Dicen que fue culpa de quedar postergados en la construcción de autovías, aeropuertos y vías ferroviarias modernas. Tienen razón: sigue costando quitarse de encima ese maleficio que se practicó con la Región para dejarla convertida en un zombi, muy mermado para atrapar visitantes nacionales y extranjeros.

Pero, ¿no es llamativo que tras cuatro décadas se emplee el mismo argumento? Da la sensación de que los sucesivos Gobiernos que hemos tenido no han creído en las posibilidades de incrementar esta actividad o no les ha importado porque sus intereses estaban en otros menesteres o no han sido capaces de corregir a tiempo esas desigualdades de partida.

Tras dos años de parón por la pandemia en el sector, tiempo para haber reflexionado, planeado estrategias para anticiparse y acercarse en oferta a nuestros competidores… ¿se ha hecho algo realmente diferente, original e interesante como para despertar la curiosidad de los viajeros por esta tierra? Qué fue del Plan Estratégico 2015-2019 y cómo le va al de 2022-2032. A lo mejor resulta que seguimos resignados a permanecer en un agujero negro.