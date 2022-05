PSOE y Cs: ¿sobrevivirán o romperán?

Los socialistas ya tenían su hoja de ruta desde que en mayo de 2019 vieron que el PP necesitaba a los de Cs para mantenerse en el Gobierno local de Murcia. Sabían de antemano las trifulcas que se iban a producir entre los populares y los naranjas porque hasta última hora los de Mario Gómez no tenían muy claro que querían ir de la mano de José Ballesta.

Los socialistas sabían que no había ningún tipo de magnetismo entre los dos gallos del corral y conocían por los propios protagonistas de Cs que tampoco había conexión alguna con los ediles de los populares. El tiempo les dio la razón y al final el ninguneo dio como resultado la moción de censura que llevó a la alcaldía a José Antonio Serrano.

En los meses que estuvieron unidos los populares y los de Cs, los socialistas hicieron lo que tenían que hacer: criticar y al mismo tiempo tender la mano a Mario Gómez, a quien se trabajó Serrano desde casi el principio del mandato con su buenas formas y sus buenas palabricas.

En la trastienda de los socialistas también se hacían cábalas sobre si se producía la moción de censura y estaban obligados a gobernar con los de Inés Arrimadas. En esos momentos de fábula, el PSOE incluso llegó a imaginar la ruptura de esa coalición y el tener que gobernar en solitario. Los de Serrano eran conscientes antes y ahora de lo que supone sentarse a la mesa con los de la formación naranja. Nada fácil si se tiene en cuenta la personalidad de algunos de sus concejales y la complejidad de tener que cuadrar un Presupuesto municipal casi a martillazos con subidas de precios de luz, bajada de ingresos, congelación de impuestos, partidas que no estaban previstas, etc.

En privado, en esos momentos de ensoñación, el PSOE siempre recurría al mismo momento. La fecha clave era la aprobación de los Presupuestos Municipales de 2022, un ejercicio en el que los socialistas deberán demostrar todo lo que pretenden y saben hacer si quieren llegar vivos a las elecciones de 2023. Ahora que se aproxima el dar luz verde a las cuentas del ayuntamiento de Murcia parece que la fábula va a convertirse en realidad a tenor de los últimos acontecimientos, que han crispado a los socialistas, y a los consejos que le susurra el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, a los de la Glorieta. En más de una ocasión ya les ha dicho que si tienen que romper con Cs que lo hagan, que no tengan miedo.

Un consejo sin duda envenenado por distintos motivos. Por un lado supone una injerencia en el ámbito municipal que minusvalora al alcalde, que proyecta una imagen de debilidad política, y por otro lado, deja en evidencia la falta de conocimiento de una Administración como la local que se enfrenta a uno de los retos más importantes y ambiciosos de los últimos años.

Se trata de la gestión de los fondos Next Generation, que supondrá una lluvia de millones para la capital de la Región. En ese gran reto no puede quedarse solo el equipo socialista, ya que sus concejales no podrían asumir las competencias de los de Cs, sobre todo, por inexperiencia e incapacidad, y porque, a la gestión diaria, tendrían que añadir el imponente trabajo burocrático que habrá que realizar para llegar a tener éxito en el gasto de esos dineros que vienen de la Unión Europea. Por no hablar de las zancadillas que les pondría sus ahora socios.

Con los tropiezos que han tenido los dos socios de Gobierno local en los últimos meses es lógico preguntarse si sobrevivirán o romperán. Por nadie pase.