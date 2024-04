Después del resultado del programa, Moisés ha tenido que enfrentarse a La Silla Azul. Óscar lo adelantó en el último momento en el enfrentamiento y aunque el riojano luchó para tratar de asegurar su continuidad en Pasapalabra, no fue capaz de superar a su contrincante.

La nueva aspirante a convertirse en concursante de Pasapalabra que se ha enfrentado a Moisés en la Silla Azul ha sorprendido a todos con la curiosa razón por la que ha acabado ahí. “Iba a venir mi marido al casting y como no podía me ofrecí a ir yo y me aceptaron”, ha comentado ella al llegar al plató.

Isabel lo ha dado todo en su enfrentamiento con Moisés y ha demostrado que ha sido merecedora de pasar el casting. Sin embargo, no ha podido derrotar al veterano.

Empate en el último momento

Moisés y Óscar han puesto a prueba sus reflejos en El Rosco. Nunca mejor dicho porque esa palabra, reflejo, ha sido una de las claves del duelo, el número 127 entre los dos. El desenlace ha sido de foto finish tras una prueba muy igualada que ha mantenido el suspense hasta la última respuesta.

Ambos se han quedado sin opciones de ganar el bote, de 1.654.000 euros, tras cometer un error. El primero en tropezar ha sido Óscar, al que le ha fallado ese “reflejo” en la R. Al terminar la primera vuelta, ha sido el detalle que ha marcado la diferencia entre los dos pues han empatado a 18 aciertos tras la Z.

Sin embargo, los marcadores se han igualado también en cuanto a errores por una pirueta fallida de Moisés en la P: su “pino” tenía que ser “plancha”, eso le ha dejado ‘planchado’ justo al afrontar el desenlace.

Con los dos concursantes tan igualados, el final se ha decidido por detalles. Y el duelo ha terminado en tablas.