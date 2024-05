El acoso escolar sigue siendo uno de los problemas más importantes a la que la sociedad española se tiene que enfrentar. Muchas personas han sufrido y sufren este tipo de hechos y acciones en su entorno escolar, incluso caras conocidas de la televisión como Lara Álvarez, que ha relatado recientemente su terrible experiencia en la iniciativa 'Educando contra el bullying' de la Fundación ColaCao.

"Hoy no he dormido nada. Lo que compartiré con vosotros, es muy importante para mí. Es viajar al pasado y encontrarme con una niña que lo pasó muy mal. Así que permitidme que os hable del bullying en primera persona", empezó diciendo la comunicadora.

Álvarez rememoró algunos de estos terribles episodios que vivió de niña: "Recuerdo estar en el patio del colegio y recibir balonazos, pero llegó un día en que los balonazos se convirtieron en pedradas".

"Una vez me pegaron un chicle en el pelo, y que me siguieran hasta el portal de mi casa insultándome por detrás, era bastante común. Con 9 años, piensas que en el algún momento se cansarán", continuó.

Lara también hizo hincapié en la importancia de la clase para combatir al bullying escolar: "En mi caso solo fueron dos personas las que empezaron con todo esto, aunque toda la clase dejó de hablarme. Seguro que esto os suena, porque no suele ser la mayoría quien lidera el bullying. Son una o dos quienes actúan, pero a través del miedo hacen que el resto observen y no hagan nada para que no les pase lo mismo".