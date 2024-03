Los equilibros en televisión son frágiles y en cualquier momento podemos encontrarnos con una situación desagradable si se rompen: Roberto Leal es una de las figuras más queridas de la televisión, pero su carismática imagen se ha visto afectada por las polémicas que rodean a su nuevo trabajo en Antena 3.

Acostumbrado a su papel como presentador de 'Pasapalabra' donde no tiene prácticamente espacio para la polémica cualquier mínimo cambio puede trastornar el halo de perfección que le rodea. En este sentido, lo hemos visto haciendo auténticos equilibrios para esquivar la cancelación que muchas personas realizan a través de redes sociales cuando una figura pública hace algo que no les parece bien.

Roberto Leal habla sobre 'El Desafío'

En este sentido, Roberto Leal se encontraba en un evento promocional para la firma de calzado deportivo J'hayber, presentando la nueva colección para la temporada de primavera/verano de 2024 cuando ha tenido que abordar algunas preguntas sobre los famosos que participan en su nuevo programa, 'El Desafío'.

Durante el evento, Leal aprovechó para abordar algunas cuestiones candentes en el mundo del entretenimiento, incluyendo la controversia en torno a los nuevos fichajes para la próxima edición del programa "El Desafío". Sin embargo, evitó hacer comentarios sobre los nuevos participantes como Genoveva Casanova y Victoria Federica, destacando que aún no había tenido la oportunidad de conocerlos personalmente y evitando meterse en algún jardín que podría haber supuesto automáticamente su cancelación: "No os puedo hablar primero, porque yo a Genoveva todavía no la conozco, y porque lo que te digo, tendrías que esperar a verla a ella en el programa, porque yo no soy nadie para hablaros de Genoveva ni de ningún compañero nuevo".

En cambio, el presentador no escatimó elogios para otros compañeros de la industria, como Chenoa, quien recientemente había presentado "Operación Triunfo". Leal expresó su admiración por Chenoa y su desempeño en el programa, sugiriendo que podría ser una presencia recurrente en futuras ediciones: "Chenoa, que lo ha abordado, que creo que encima lo ha hecho desde las entrañas, porque ella ha vivido eso, sabe lo que es, y ha tenido una aceptación tal, también del cariño del público, porque al final siempre, cuando llega un presentador nuevo de Operación Triunfo, la gente está acostumbrada a la anterior, entonces más o menos siempre estás un poquito en el foco [...] a mí me enamoró Chenoa, que también ha sido concursante en el Desafío, tengo mucha amistad con ella, y fue allí, grabando el Desafío, cuando ya nos enteramos que iba a ser la presentadora. Entonces, nada, nada, ojalá Chenoa haga 20 ediciones".

En cuanto a Ana Guerra, otra figura conocida de "Operación Triunfo", quien se encuentra próxima a contraer matrimonio con Víctor Elías, Leal reveló que aún no había recibido una invitación para la boda: "Todavía no me han invitado, pero también te digo una cosa, no tiene por qué invitarme Ana Guerra. Si tuviera que invitar a Ana Guerra a todos los amigos conocidos que tiene..."Sin embargo, destacó la calidad humana de Guerra y le deseó lo mejor en su próxima etapa de vida: "

En lo que respecta a su vida personal, Roberto Leal compartió que, por el momento, no tiene planes de ampliar su familia. Disfrutando de su tiempo con su hijo de tres años y su esposa, Leal enfatizó la importancia de vivir el presente y aprovechar al máximo esta etapa de su vida: Me lo preguntáis siempre, yo ya he dicho que de momento, a no ser que eso sea, tú sabes, que me he pasado de frenada, nos hemos pasado de frenada. No, no, no, feliz con la familia tal como está".