Pasapalabra ha sorprendido otro día más a su audiencia. Esta vez no se ha tratado de una eliminación inesperada, la victoria en el Rosco o una aparición especial en el plató. Los protagonistas del icónico programa de Antenta 3 han sido los mismos de siempre, invitados aparte, pero con un aspecto un tanto diferente.

Si bien Roberto Leal no está caracterizado precisamente por su sobriedad, lo cierto es que en uno de los últimos Pasapalabra se ha sometido a un cambio que sobre todo ha sorprendido al público. Con los especiales de carnaval dando la vuelta a la televisión de entretenimiento estos días, el concurso de Leal no ha sido menos y sus protagonistas han decidido caracterizarse a su manera.

Tanto es así que hasta los invitados especiales han lucido chapas haciendo honor a los personajes de los que iban disfrazados. En el caso del equipo naranja, de los celebérrimos Barbie y Ken -versión película moderna- y por el lado azul, Napoleón y Josefina Bonaparte.

El cambio de 'Pasapalabra'

Evidentemente, Roberto Leal no iba ser menos y optó también por una saga cinematográfica histórica: Indiana Jones. Sin embargo, presentador en Pasapalabra solo hay uno -con el permiso de Christian Gálvez-, aunque Leal no quiso ser menos y se sacó de la manga -prácticamente- un acompañante para el especial. Ni corto ni perezoso, Leal extrajo de su zurrón un pequeño cactus de peluche: "Como habéis venido todos en pareja yo me he traído esto, que cojí un día en una cruzada".

No faltó en el programa la revindicación de Mónica Carrillo, el rostro detrás de Barbie, que sacó a la palestra las comentadísimas nominaciones a los premios más famosos del cine: "Otra cosa, debería estar nominada al Óscar, que Ken lo está".

Los que no se han atrevido con el cambio de rol y prefirieron mantenerse en sus cabales fueron Óscar y Moisés, protagonistas de este episodio a pesar de compartir créditos con nombres de peso. No obstante, una vez más Óscar extendió su racha y se proclamó ganador del programa, acumulando así 1.200 euros más a su bote final.

Por su parte, Moisés se mostró más errático de lo normal, aunque prefirió tomárselo con humor e intentar remar las aguas a su favor todo lo posible. Consciente de que no estaba siendo ni por asomo uno de sus mejores programas, prefirió reir antes que llevarse las manos a la cabeza y disfrutar de este 'Especial Carnaval'.