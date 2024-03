Movistar Plus+ ha decidido no renovar 'Showriano'. Por tanto, el espacio de entretenimiento presentado por Eva Soriano se despide para siempre de la plataforma, según informa Ricky García en exclusiva en Yotele, el portal de televisión de El Periódico, del mismo grupo editorial.

De esta manera, las dos entregas del programa producido por El Terrat que todavía están en producción serán las últimas tras dos temporadas en antena, en las que se ha conseguido repercusión en redes sociales y la presencia de numerosos invitados conocidos como Edurne, Belén Esteban o Buika, por citar algunas de las últimas.

Según la información de Yotele, en un primer momento se pensó en ampliar la segunda temporada en seis episodios más hasta un total de 14 entregas. De hecho, ya se habían realizado algunos trabajos de preproducción. Sin embargo, los directivos optaron al final por concluir la producción con el octavo programa de la tanda.

La decisión de Movistar Plus + de prescindir de 'Showriano' se produce tras la no renovación de 'That's my Jam España', que ha tenido una temporada en la OTT con Arturo Valls al frente. El formato de La coproductora ha puesto rumbo a TVE, el mismo camino que ha tomado David Broncano. Ambos espacios están pendientes de la luz verde del consejo de administración de la corporación.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, Movistar Plus+ se encuentra reenfocando su estrategia con los contenidos de entretenimiento para encontrar en el futuro formatos que tengan una mirada única, que no se parezcan a ninguno de otras plataformas y menos todavía de los que se puedan ver en las televisiones en abierto.