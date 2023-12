La revista Lecturas ha abierto su portada de este miércoles con una entrevista a Jorge Javier Vázquez, quien se ha sincerado en las páginas de la revista para hablar, entre otras cosas, sobre la enfermedad que le hizo estar de baja médica: "No quería medicarme".

Y es que el presentador, que regresará a la televisión como presentador de 'Supervivientes', el reality de supervivencia de Telecinco, ha sido muy franco con la revista en la que colabora con la redacción de varias columnas de opinión. En esta ocasión, aludió a su última baja: "Fui al médico y le dije que no quería medicarme porque ya sabía lo que era". En lugar de medicación, optó por la terapia, con la que "he aprendido a aceptar los sentimientos negativos, antes rehuía de la trizteza, ahora la acepto".

Tampoco se cortó a la hora de hablar de su futuro televisivo. Y es que aunque se había puesto en duda que volviera a presentar Supervivientes, sobre todo después del lio que se formó con la cancelación de Sálvame y el Deluxe, y que ha derivado en la disolución de la productora La fábrica de la tele, el presentador señaló que "a mi nunca me dijeron que no iba a presentar Supervivientes".

Tal y como explicó, "cuando me reunieron tras la cancelación de Cuentos Chinos, ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican".

Entretenimiento

Jorge Javier Vázquez, un comunicador y presentador de televisión ampliamente reconocido en la escena del entretenimiento español, ha dejado una marca indeleble en la industria. Nacido el 25 de enero de 1970 en Badalona, Barcelona, su carrera ha sido impulsada por su versatilidad, carisma y habilidades comunicativas que ha perfeccionado a lo largo de los años en los medios de comunicación.

Inició su incursión en la televisión durante la década de 1990, participando en una variedad de programas de diferentes géneros. Uno de sus roles más notables fue como colaborador de Ana Rosa Quintana en "Sabor a ti", el magazine vespertino de Antena 3. Sin embargo, el reconocimiento masivo llegó con su papel como presentador en el influyente programa de crónica social "Aquí hay tomate" en 2003. Su estilo afable y su capacidad para abordar temas polémicos lo catapultaron a la fama, convirtiendo el programa en un rotundo éxito.

A lo largo de su trayectoria, Jorge Javier ha diversificado su participación en televisión, destacando en talk shows, realities y programas de entretenimiento. Su versatilidad le ha permitido adaptarse a diversos formatos, y su conexión innegable con la audiencia lo ha consolidado como uno de los presentadores más respetados en España.

Su papel como conductor de "Gran Hermano", uno de los reality shows más seguidos en el país, ha sido un punto álgido en su carrera. Su habilidad para manejar el programa y lidiar con situaciones emotivas y controversiales ha sido esencial para su éxito continuo en este rol. Asimismo, su destacada labor en "Sálvame" y "Sálvame Deluxe", programas que permanecieron en antena durante 14 años, marcó otra etapa significativa. Tras su cancelación y un periodo de ausencia por razones de salud, el presentador regresó a la televisión con el proyecto "Cuentos Chinos", que, a pesar de sus expectativas de superar a "El Hormiguero", finalmente fue cancelado.

Más allá de su carrera profesional, Jorge Javier Vázquez ha sido transparente acerca de su orientación sexual, utilizando su plataforma para abogar por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQ+ en España.