Todo el mundo está enganchado o al menos ha oido hablar del famoso concurso de Televisión española 'Pasapalabra'. Varios concursantes se enfrentan al rosco, y con ello, a varias preguntas en las que tienen que decidir la respuesta antes que su adversario con el objetivo de llevarse el gran premio.

Han sido muchos los concursantes que han pasado por el programa, aunque ahora Fer y Moises están protagonizando el show con su empate en el último programa. A pesar de la tensión que se vive en las rondas, también hay momentos de diversión, risas y sobre todo, de buen rollo. Como ya los seguidores sabrán, el presentador Roberto Leal es el conductor del programa y es él el que ha protagonizado algunos de los momentos más virales del show.

Ricky invitado en Pasapalabra

Hemos visto de todo tipo de invitados en 'Pasapalabra' y Ricky Merino, exconcursante de Operación Triunfo 2017 no iba a ser menos. El cantante ha sido invitado al programa de ayer en el que podemos decir que no se lo ha pasado nada mal en compañía del presentador. Se puede notar su buen rollo cuando en la conversación entre ambos al cantante le llovió un piropo por parte del conductor del programa.

Y es que el encanto de Roberto se deja ver a simple vista cuando era turno de presentar al invitado y este se dirige al cantante con la frase: "¿Estás guapo eh?". Aunque parece que a Ricky pareció no sorprenderle demasiado ya que contestó: "Siempre que vengo me dices algo bonito", entre risas, por supuesto. Además el presentador quiso añadir: "Pero puedes estar guapo y no estar fuerte". Después de esto, fue el turno de Ricky que contestó: "Tu también estas guapo".

Roberto, riéndose tras escuchar el comentario del invitado, quiso dejar claro que eran comentarios "boomerang" que se hacían siempre que se veían. En el programa de ayer, ambos dejaron claro el buen rollo que tienen y sobre todo, lo bien que sientan los halagos en esas situaciones.