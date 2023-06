'El Hormiguero' junto con 'Pasapalabra' y los informativos son los programas más vistos de la cadena Antena 3 y, por ende, de toda la televisión española: desde hace años, la propuesta de este grupo cosecha cifras ganadoras que, sin llegar al esplendor de la mejor época de la televisión, los convierten en líderes de la propuesta española para la pequeña pantalla.

Pero, además de los grandes gigantes, el grupo Atresmedia cuenta con otras shows icónicos como 'Espejo Público', 'La Ruleta de la Suerte' o el mítico 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

El programa del cocinero vasco es un referente tan clásico como eran 'Los Simpsons' antes de retirarse de la franja de la comida y lleva emitiéndose desde 1991. Actualmente y según los datos de Kantar Media sobre noviembre de 2021, el programa cuenta con más de 800.000 espectadores diarios habiendo alcanzado su máximo histórico el 28 de septiembre de 2922 con un share del 21,2%.

En el programa del pasado martes 13 de junio, Arguiñano respondía por alusiones a una situación ocurrida en el programa 'El Hormiguero' presentado por Pablo Motos: "Bueno, hace unos días en El Hormiguero decían que la cebolla no pica si la picas con los bigotes. Decían: esto no lo sabe ni Arguiñano".

Haciendo gala de su buen talante, el cocinero se ha tomado a bien el comentario y ha lanzado esta simpática 'amenaza' al programa de Pablo Motos: "Con Arguiñano cuidadín, que de cebolla sabe más que todos los de El Hormigueros juntos, a cebolla no me ganáis: a otras cosas sí, pero a cebollas no. Y a pintarme los labios tampoco, que llevo 34 años pintándome los labios, aunque no se me note".

El cocinero continúa: "Ahí, bueno, la cebolla la tenemos ahí. Nada, un saludo grande a todo el equipo de El Hormiguero que hacen un 'programón' seguido por mucha gente, muchos días el programa más visto de la tele y eso tiene mucho mérito".