Aunque la visita de Melendi, por partida doble, y el regreso del Big Up! a las calles de Murcia son algunos atractivos del fin de semana, la Región acoge numerosas actividades para disfrutar del ocio que no te puedes perder. Estos son algunos de los planes que podrás hacer en Murcia a partir de este viernes y hasta el domingo.

Feria gastronómica en Águilas

La Plaza Antonio Cortijos de Águilas acogerá la Feria Gastronómica Mar&Huerta SaboreÁguilas, un evento organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Águilas en colaboración con el Ayuntamiento. Además de una Calle de Tapas, se podrá disfrutar de música en directo, showcooking, zona infantil… La feria ha abierto sus puertas este viernes y el DJ Jorquera amenizará la noche. El sábado tendrá lugar un showcooking a cargo de Eneko del restaurante La alacena de Eneko y los conciertos de Ojete Picor y Los Ratones. Y el domingo llegará el turno de Ginés Hernández, sumiller del restaurante Ginés, con el showcooking “Armonía”.

‘Manga Experience!’ de Molina de Segura

El Pabellón Antonio Peñalver de Molina de Segura acoge mañana y el domingo el salón ‘Manga Experience!’, con más de 200 actividades para públicos de todas las edades, como conciertos, charlas, exposiciones, muestras de maniquíes y coches de película, además de actividades deportivas y conferencias a cargo de actores de doblaje. Marvel, Dragon Ball, Mario Bross y One Piece serán algunos de los protagonistas en este 2023, con una edición que cuenta con un cartel, obra de Salva Espín.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web www.entradasatualcance.com (7 euros el sábado y 6,5 euros el domingo. Bono para los dos días, 11 euros). Los tiques en taquilla costarán 9 euros el sábado y 8 euros el domingo.

El horario de apertura del sábado será de 10 a 21 horas, mientras que el domingo será de 10 a 20 horas.

Monteagudo viaja a la Edad Media

La sexta edición de las jornadas ‘Frontera de Reinos’ se celebran del 20 al 22 de octubre y estarán protagonizadas por el rey moro Ibn Mardanis, el ‘Rey Lobo’, y por el rey cristiano Alfonso X, pilares esenciales de la historia de la ciudad. Esa es una de las novedades de esta edición, ya que los días 20 y 21 estarán ambientados en el reinado moro, y el día 22, en el cristiano. Un gran mercado medieval, concurso de disfraces de la época y torneos son algunas de las actividades que te esperan y que puedes consultar aquí.

Big Up! Música por las calles de Murcia

Cuatro grupos murcianos y dos grupos nacionales formarán parte de la novena edición de Big Up! Calles de Murcia, que con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, presentarán su talento y su potencial en presencia de un buen número de profesionales de la industria musical a nivel nacional. El 21 de octubre se podrán ver las seis propuestas en tres ubicaciones en torno al río:

La casa Vieja del Malecón

17:00 AMOR TEMPURA

17:35 EVVE

Plaza de la Paja

18:20 RUTO NEÓN

19:00 NOA CALEO

Caballerizas de Molinos del Río

19:35 JAVI ROBLES

20:10 LADMIRO

Romeo y Julieta 'despiertan' en Cartagena

Obra de teatro 'Romeo y Julieta despiertan' este domingo en el Nuevo Teatro Circo, a las 19:00 horas. Julieta y Romeo despiertan después de un largo sueño, pero no se reconocen. Los dos se creen que aún son un par de adolescentes, pero irán poco a poco descubriendo la verdad y narrando la verdadera historia de estos dos amantes. Las entradas tienen un precio de entre 20 y 24 €.

Power Pop en Caravaca

El Caravaca Power Pop regresa este finde ( 20 y 21 de octubre) con un impecable cartel para celebrar su quinta edición. Este año les ha quedado un cartel de campanillas con bandas emblemáticas como Mamá y dos de los grupos punteros de la escena del Power Pop internacional: Velvet Crush y The Rubinoos y nacional: The Happy Losers, Suzy & Los Quattro, Germán Salto, Vosotras Veréis; y Fernando Rubio and The Inner Demons, así como sus características sesiones pinchadiscos por distintos puntos del casco histórico.

Mercado de Artesanía en Mazarrón

Cerca de 40 talleres artesanos de todos los oficios participan este sábado en el Mercado Artesano Puerto de Mazarrón, situado en el Paseo de Las Comunidades, lugar donde acudirán los artesanos del Gremio Regional de Artesanías Varias.