El Julieta peina canas y Romeo, que también, no recuerda nada. Sin embargo, ella sigue creyendo que es una joven de 14 años tras despertar medio siglo después de la famosa tragedia de William Shakespeare. Esta es la premisa de la que parte Romeo y Julieta despiertan..., versión de Rafael Sánchez sobre una obra del dramaturgo austriaco Eberhard Petschinka, que imagina a los dos amantes en su ancianidad, pero igual de enamorados.

Este montaje llega este sábado a Cartagena, al Nuevo Teatro Circo, y lo hace con un dueto de lujo sobre las tablas: el que conforman Jesús Noguero y la cantante Ana Belén, que convierten el drama del inglés en una comedia. «Aunque el espectador entra y sale continuamente de la historia de Shakespeare cuando Julieta le va contando a este señor mayor y amnésico todo lo que ocurrió», relata Noguero, habitual en series como Amar en tiempos revueltos, La Moderna y Mía es la venganza.

El extremeño cuenta que Romeo y Julieta despierta... es «un divertimento para todos los públicos con música en directo y muchas anécdotas». Además, dice que, pese a que su personaje ha perdido la memoria, el tema del alzhéimer «se esboza solo tangencialmente». De hecho, «la amnesia da pie a la risa, la compasión y la ternura, sin abordar el aspecto más trágico que puede tener la enfermedad», destaca el actor.

En este sentido, Noguero dice que «la obra discurre durante todo el tiempo por un territorio muy amable. Es una representación blanca, sin ahondar en heridas, aunque hay un momento en que la función tiene contacto con lo trágico, cuando Julieta se mira en un espejo», detalla. «Ambos son conscientes en ese instante de que han pasado cincuenta años juntos, durmiendo uno al lado del otro, y no han vivido sus vidas», añade el intérprete de La Codosera.

Ante este nuevo escenario, se preguntarán cómo es el amor de senectud, «qué ocurre con él cuando uno ya no es joven y no tiene las hormonas alteradas». Una premisa que a Noguero no solo sedujo desde el primer momento, sino que incluso había fantaseado con ella hace años, con «cómo sería hacer una versión de Romeo y Julieta interpretada por actores mayores»; una idea que ahora lleva a escena junto a Ana Belén de manera muy similar a como lo imaginó.

Esta obra, además, llega marcada por la polémica ya que, durante el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Jaén suspendió de forma unilateral la función que la compañía tenía previsto ofrecer en la ciudad este mes. El Consistorio aludió cuestiones contractuales que no convencieron ni al promotor ni a los actores, en especial, a Ana Belén: «He firmado todos los manifiestos en favor de la cultura, en contra de la censura. He hecho todos mis deberes. Sea por lo que sea, solo puedo decir esto: qué mala es la censura y qué malo es el retroceso. Lo que hay que hacer es votar y saber muy claro lo que se vota», señaló entonces la cantante.