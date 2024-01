Yolanda Díaz escenificó este domingo una demostración de fuerza exhibiendo a todos los ministros de Sumar para anunciar el siguiente paso: la asamblea fundacional del partido, donde sentarán sus bases organizativas y políticas, y dará un paso más en su conversión hacia un partido tradicional. Un proceso que culminará el 23 de marzo y que ha encargado pilotar a un "grupo promotor" formado por un centenar de perfiles -"los cien de Sumar", según Díaz-, entre los que ha incluido a algunos de los últimos dimisionarios de Podemos, como su ex líder en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos.

El ex dirigente morado, que ejerce de teniente de alcalde de Alcorcón, engrosa la lista de perfiles que forman el equipo fundacional de Sumar menos de dos meses después de darse de baja en Podemos, del que era miembro de su ejecutiva. El dirigente, que llevaba meses de acercamiento a Yolanda Díaz, mostró públicamente sus discrepancias con la estrategia de Ione Belarra y su belicismo con la vicepresidenta del Gobierno.

Junto a él, abandonaron la formación las principales caras visibles del partido madrileño, como el que meses antes había sido su candidato al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, el ex director general de Derechos Animales, Sergio García Torres, o la ex diputada madrileña Carolina Alonso. Todos ellos acudieron este domingo al Teatro Goya a arropar a Díaz y a sus ministros en el lanzamiento de la asamblea fundacional. Un acto donde intervino la líder de Más Madrid, Mónica García, y su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, con quien apenas unos meses antes se enfrentaron en las urnas.

"El pasado"

Santos no es el único de los perfiles madrileños que han dimitido recientemente y se incorporan como núcleo duro de Sumar. Díaz también ha incorporado a Javier Cañadas -Jota Cañadas-, el que en mayo fue candidato de Podemos en Torrejón de Ardoz sin lograr entrar en el Ayuntamiento y enfrentándose a Más Madrid, que consiguió un edil.

"Por encima de nuestros pasados, sumemos nuestros futuros. La gente nos está esperando", clamó Yolanda Díaz este domingo en el acto de Sumar, pidiendo así pasar página a las distintas trayectorias de unos y otros dirigentes. Sin embargo, el pasado sigue pesando en algunos sectores que hoy se integran en Sumar, y la presencia de Santos y Cañadas ha escocido en las filas de Más Madrid.

El partido madrileño nació al albur de la candidatura de Manuela Carmena e Iñigo Errejón para las elecciones municipales y autonómicas de 2019, respectivamente. Por entonces, los dos ex dirigentes de Podemos que hoy se integran en Sumar promovieron la expulsión tanto de Rita Maestre, hoy líder de Más Madrid en la capital y miembro también del mismo grupo promotor, como de otros dirigentes que habían apostado abiertamente por Carmena. Cinco años después de aquello, cuando Podemos ha perdido toda su presencia en Madrid tanto a nivel autonómico como a nivel municipal y Más Madrid es la principal fuerza de oposición, estos viejos enemigos vuelven a compartir filas a las órdenes de Yolanda Díaz.

Recelos en Más Madrid

La inclusión de los 'ex' de Podemos no ha entusiasmado en Más Madrid, donde deslizan cierto afán de ganar peso político, al "intentar conseguir a través de Sumar lo que no consiguieron en las urnas". En el partido de Mónica García recelan de las incorporaciones de dirigentes madrileños en el núcleo central del nuevo partido, al considerar que su partido debe considerarse como el eje político en la capital.

El acuerdo alcanzado con Sumar consistía en que Más Madrid participaba en la construcción del proyecto a nivel nacional y ponía a disposición de Yolanda Díaz equipos y logística, a cambio de que Sumar renunciase a competir en Madrid con la formación madrileña, donde exigen ser reconocidos como "la única referencia política" en la capital por parte de la dirigente gallega.

Un reconocimiento que debe todavía definirse en el documento organizativo que se aprobará en la asamblea del 23 de marzo y que está en fase de negociación, donde se establecerán las relaciones de Sumar con el resto de fuerzas que lo integran. Sin embargo, en el equipo promotor que se presentó este domingo también había figuras del ámbito madrileño ajenas a Más Madrid, como es Pedro del Cura, el histórico ex alcalde de Rivas, de Izquierda Unida. Unos fichajes que generan dudas sobre ese reconocimiento en las filas de García.

Salientes

Además de la incorporación de los últimos dimitidos de Podemos, Yolanda Díaz ha acogido en su proyecto a multitud de ex cargos públicos del partido, que terminaron abandonando en un momento dado. Así, está Txema Guijarro, que dimitió de la ejecutiva morada hace casi dos años para convertirse en uno de los impulsores de Sumar en el Congreso de los Diputados, donde es secretario general del grupo parlamentario.

Pero también hay perfiles que abandonaron la formación hace más tiempo, como es el caso de la ex diputada andaluza María Márquez, que dejó su escaño en el Congreso de los Diputados en 2021; o la ex líder de Podemos en Cantabria y ex diputada Rosana Alonso, que salió del partido en 2018 y que ahora es la responsable de desplegar Sumar en esta comunidad.

Entre sus filas también hay algunos ex cuadros del primer Podemos, como Jorge Uxó, quien fuera uno de los economistas de cabecera del partido morado, el ex edil de Carmena Guillermo Zapata o Lola Sánchez, que fue eurodiputada de la formación en la legislatura de 2014, los primeros comicios a los que concurrió Podemos.

La lista: "Los cien de Sumar"

La ejecutiva

Yolanda Díaz

Agustín Santos

Candela López

Carlos Corrochano

Elizabeth Duval

Enrique Santiago

Ernest Urtasun

Esther Gil de Reboleño

Florent Marcellesi

Gerardo Pisarello

Iñigo Errejón

Javier Padilla

Josep Vendrell

Lander Martínez

Mª Eugenia Rodríguez Palop

Marta Lois

Mónica García

Paula Moreno

Silvia Mellado

Sira Rego

El 'grupo motor'