"Votarán en contra de cualquier cifra que se les ponga sobre la mesa siguiendo las indicaciones de Génova". La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que llegar a un acuerdo con Andalucía sobre la quita de deuda, tras cerrar una condonación de 15.000 millones para Cataluña, no será posible, según ella, por motivos políticos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pedido una cifra superior a la catalana, 17.000 millones, para llegar a un acuerdo. Montero, que este viernes estuvo en Sevilla en los premios Plaza de España de la Delegación del Gobierno, no avanzó qué cifra pondrá sobre la mesa para Andalucía aunque mostró claramente su desconfianza en que un pacto sea posible. "El PP no tiene proyecto solo confrontación", dijo, por eso cree que piden también el traspaso de los trenes de cercanías, "sin proyecto, sin quererlo".

El pasado lunes, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero avanzó que el tema de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se abordará con cada una de las comunidades autónomas a partir de enero. El Gobierno defiende que hay una fórmula técnica para poner una cifra sobre la mesa a cada autonomía, teniendo en cuenta el impacto en las arcas autonómicas de la crisis financiera que obligó a ese endeudamiento extraordinario. Cataluña, junto a la Comunidad Valenciana y Murcia, son las que soportan más deuda con el FLA. El Gobierno confía en que las comunidades populares más afectadas se abran a acogerse a esa condonación de deuda, ya que hay posiciones contradictorias en el seno del PP. Reunión en enero Montero confió en que Andalucía sí acuda a la reunión con el Ministerio para abordar la quita de deuda pero da por hecho que no habrá acuerdo con el presidente Moreno. “Rechazará cualquier cifra que se ponga sobre la mesa con tal de atender indicaciones de Génova”, insistió la vicepresidenta, “da igual la cantidad, siempre será poco”, zanjó sin despejar qué cifra ofertará a Andalucía. La ministra cargó con dureza contra Moreno y su gobierno: “Ahora con más dinero que nunca escucho más quejas que nunca”, “que se pongan a la tarea y dejen de protestar por todo y de engañar a los andaluces”, afirmó durante su comparecencia. No es la primera vez que la ministra, de origen sevillano y la voz más poderosa del PSOE andaluz en la ejecutiva federal, ejerce de oposición al presidente de Andalucía. Montero se afanó por desmontar con cifras los mensajes que traslada el Ejecutivo andaluz y el PP en la comunidad sobre el “maltrato” de Pedro Sánchez a Andalucía y los privilegios a Cataluña. Lamentó que el de Moreno sea “un gobierno indolente”, que “ni siquiera trabaja en actualizar sus peticiones” al Gobierno de la nación, y que “luego el dinero que tienen tampoco lo ejecutan”. 3.529 millones más que en 2023 Según las cifras que desplegó la ministra de Hacienda, Andalucía recibirá en 2024 un total de 12.500 millones más que en 2015, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Serán además 3.529 millones de euros más que en el actual ejercicio 2023. “Son tan indolentes que ni actualizan las cifras. Nos piden 4.000 millones más y eso ya se ha superado con creces”, cargó Montero contra el gobierno andaluz, asegurando que su única dedicación es “a la confrontación y a poner piedras en el camino” y recordando que Andalucía recibirá un 8% más de recursos el año que viene. La también vicesecretaria general del PSOE ironizó con el hecho de que la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, hubiera votado contra el objetivo de déficit que el Ministerio planteó para las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del 0,1%, pese a que es ese mismo objetivo el que la Junta ha usado para elaborar su presupuesto. “Votan contra los intereses de Andalucía porque ponen antes defender los intereses de su partido”, lamentó Montero. El PP tiene margen en el Senado para tumbar el objetivo de déficit y el techo de gasto presentado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades el pasado lunes en el CPFF. El reparto de los tres puntos de déficit, critican las comunidades del PP, deja un 0,1% a las comunidades y reserva el resto para el Estado, cuando se quejan los gobiernos autonómicos de que son ellos los que asumen competencias como la sanidad o la educación. Montero ya avisó a las comunidades de que si el PP tumba estas reglas en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, impondrá el equilibrio en las cuentas para las autonomías, es decir un déficit del 0%. En el caso de Andalucía, eso detraería unos 200 millones de euros del Presupuesto y fuentes del Gobierno andaluz creen que el impacto sería muy residual, apostando porque el PP lance su ofensiva contra el Ministerio de Hacienda desde la Cámara Alta. Las comunidades se pueden permitir responder así al órdago de Montero entre otras cosas porque las estimaciones de las liquidaciones a cuenta que van a recibir del Ministerio son superior a lo que habían ‘pintado’ en su Presupuesto, en el caso andaluz 400 millones más de lo que esperaban. El fondo de nivelación Sobre la petición de Andalucía de que Hacienda apruebe con carácter urgente un fondo de nivelación que compense a las comunidades más perjudicadas con el actual modelo de financiación autonómica, pendiente de revisión desde 2014, Montero puso de nuevo la pelota en el tejado de las comunidades del PP. El presidente andaluz pide un fondo de 1.000 millones anuales para compensar el dinero que pierde Andalucía en el sistema. Según la ministra, comunidades del PP como Galicia, Baleares o Castilla y León se mostraron de nuevo en contra de ese fondo durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Es un fondo de nivelación contra el criterio de las comunidades del PP” y además “implica que el modelo no tienen ningún sentido”, defendió la ministra. “Si el PP está de acuerdo en el reparto de fondos por población sin tener en cuenta otras variables como la dispersión o la insularidad mañana mismo se hace pero primero que Moreno ponga de acuerdo a su partido”, retó la ministra. Ese fondo se tendría que aprobar en las Cortes y “el PP no puede tener 17 opiniones, solo una”.