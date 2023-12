La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, trasladó este lunes a los responsables autonómicos de Finanzas que empezará el año convocando a cada uno de ellos a reuniones bilaterales para determinar qué cifra de deuda condonará a cada territorio. El Gobierno ya acordó, en una negociación con ERC para cerrar la investidura de Pedro Sánchez, que en el caso de Catalunya será de 15.000 millones de euros. En la dirección del PP, presidido por Alberto Núñez Feijóo, rechazan esas citas cara a cara con cada comunidad y quieren que sean "conjuntas", aunque no vetará a sus barones (los más afectados por la deuda son Fernando López Miras, en Murcia, y Juanma Moreno, en Andalucía) que manden a sus consejeros a la reunión con Montero.

El encargado de rechazar los planes de la ministra de Hacienda ha sido Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. "No tiene ningún sentido que esas reuniones sean una a una y de forma independiente. ¿Por qué no puede ser conjunta y que todos conozcan cómo se va a repartir la carta? Es que cuando alguien quiere repartir la tarta a escondidas es porque probablemente le quiere dar mayor trozo de la tarta a los independentistas y perjudicar al resto. Creemos que no tiene ningún sentido", ha afirmado. "Dicho esto, las comunidades tienen autonomía para determinar cuáles son sus posiciones para la defensa de sus intereses en sus respectivos territorios y respectivos ciudadanos. Desde Génova no se dirigen gobiernos autonómicos, cada Gobierno defenderá los intereses que le son propicios", ha rematado en una rueda de prensa en la Cámara baja.

Según Tellado, Pedro Sánchez está usando la financiación autonómica como "moneda de cambio" en las negociaciones con sus socios de investidura. El modelo de financiación de las comunidades, caducado desde el año 2014, es uno de los tres asuntos que el presidente del Gobierno quiere abordar con el PP. Los otros dos son la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del artículo 49 de la Constitución, para retirar el término "disminuidos".

El gabinete de Sánchez propuso este lunes al de Feijóo tres días para celebrar un encuentro entre ambos, pero el dirigente conservador rechazó cerrar una fecha porque antes quiere el "orden del día por escrito". En un comunicado, los populares dijeron que ellos también tienen ideas para incluir en esa agenda aunque Tellado este martes no ha querido concretar ningún asunto que esperan sumar.