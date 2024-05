Amal Conesa: "Trabajar en el aula la memoria democrática es esencial para la formación cívica del alumnado"

Tras graduarse en Lengua y Literatura españolas y realizar en Máster en Formación del Profesorado, en la actualidad realiza su tesis doctoral acerca de la literatura como herramienta para la didáctica de la memoria democrática en Bachillerato. ¿Por qué la elección de este tema?

Porque es necesario, para todos como sociedad, que la investigación, así como las políticas públicas, se articulen en torno a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su artículo 44 que se establecerán medidas en materia educativa y de formación del profesorado para el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española, así como de la lucha por los valores y libertades democráticas.

Asimismo, establece que las administraciones educativas «adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática». Pero para poder cumplir con ello necesitamos investigación educativa que avale las prácticas educativas que luego se lleven a cabo. En ese sentido, este tema pretende dotar al profesorado de herramientas válidas y efectivas para abordar en el aula la memoria democrática.

Para ello, lo que proyectamos es, en primer lugar, realizar un diagnóstico de qué conocimientos tienen los estudiantes al terminar la etapa de Bachillerato con respecto a la memoria democrática, para a partir de estos resultados poder establecer materiales didácticos que, a través de la literatura, ayuden al profesorado a transmitir los conocimientos relativos a este periodo. En este sentido, está relacionado directamente con el proyecto de investigación que lleva a cabo el grupo de investigación Didáctica de las Ciencias Sociales (DICSO) de la Universidad de Murcia ‘La enseñanza y el aprendizaje de competencias históricas en bachillerato: un reto para lograr una ciudadanía crítica y democrática’, subvencionado por la Agencia Estatal de Investigación. La tesis doctoral la codirigen Pedro Miralles y María Dolores Adsuar. Es, por tanto, un trabajo interdisciplinar entre literatura, historia y didáctica.

Asimismo, el interés científico del proyecto reside en la incorporación al sistema educativo español del campo de estudio conocido como ‘historical memory education’, campo de investigación recientemente reconocido que aúna campos como la educación para la paz, la prevención del bullying o la educación histórica, y que tiene como objetivo el procesamiento de eventos históricos traumáticos para una sociedad debido a conflictos violentos.

¿Cómo puede la literatura ayudar a fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y preservar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura?

Podemos hablar de dos categorías fundamentales de la literatura en este sentido: por un lado, la literatura que históricamente se escribió y publicó durante la guerra civil y el franquismo y, por otro lado, la literatura que podríamos llamar de la memoria democrática, que a partir de los 90 y hasta hoy recupera y trata de preservar la historia y la memoria de las víctimas, así como de las personas que lucharon por la democracia y la libertad.

En este sentido, la literatura producida históricamente en este periodo actúa como fuente histórica, y la de la memoria democrática toma como punto de partida hechos históricos, para reconstruirlos literariamente. Así, resulta un acercamiento didáctico que puede resultar más ameno, pero sobre todo que permite ponerse en el lugar de las personas que vivieron ese periodo, para de esta manera, esperamos, poder construir aprendizajes históricos significativos.

¿Entiende tanto desacuerdo a nivel político al respecto de la memoria histórica?

Creo que precisamente por ese desacuerdo es fundamental trabajar en el aula la memoria democrática, porque es esencial para la formación cívica de nuestros estudiantes.

¿Qué importancia tiene la literatura en su vida?

La literatura es un elemento fundamental en mi vida, como lo es para muchas personas. Quizá lo peculiar, y lo que más importancia ha tenido en mi vida, sea en realidad la filología. No es que la literatura sea importante en mi vida como elemento cultural o recreativo, sino que hay una cierta mirada, una cierta visión del mundo, que es heredada de la literatura pero que es fruto, sobre todo, del análisis crítico de esta. En el fondo todo es una narrativa o, en cualquier caso, el mundo es un gran teatro…

Hace unos años compaginó su etapa lectiva en la UMU con la participación en órganos de gestión universitarios como el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), del que fue presidente. ¿Cómo recuerda esa etapa?

Como una escuela de democracia, en casi todos los sentidos. Fue en el CEUM donde aprendí a negociar, a pactar, a ser transparente… Pero también aprendí a estar en desacuerdo, a no dejar de ser crítico y a dar siempre mi opinión.

Una vez presente su tesis, ¿cómo será su relación con la Universidad de Murcia?

La Universidad de Murcia siempre será una segunda casa para mí. Ha sido clave en mi formación, no solo en lo curricular, sino también en mi desarrollo personal y ciudadano. Creo que muchos le debemos todo, así que el vínculo siempre estará ahí, y me encantaría poder devolverle a la sociedad lo que me ha dado, junto con otras instituciones públicas. Ojalá poder trabajar por ayudar a formar y forjar a las promociones venideras. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Universidad de Murcia también juega un papel clave en la didáctica de la memoria democrática que debe incorporar a su currículum educativo de forma transversal, como ha ocurrido con otras iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).