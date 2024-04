Patinazo del Ministerio al exigir al Ayuntamiento de Murcia obras de movilidad que ejecutó hace meses

Si algo quedó claro ayer es que entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Murcia se ha levantado un muro por el que no pasa el aire, la luz y ni mucho menos la información. La absoluta descoordinación entre ambas administraciones, incluso en temas tan cruciales para el municipio como el desarrollo de las obras de movilidad, se reveló ayer en toda su extensión con una escena surrealista, casi tragicómica. A primera hora de la mañana, el departamento que dirige Óscar Puente hizo público que había enviado al Consistorio murciano un oficio en el que amenazaba con reclamarle la devolución de cerca de 10 millones de fondos europeos por unos carriles bus y bici que no había ejecutado.

Unas horas después de publicarse la amenaza del Gobierno central, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, convocaba una rueda de prensa urgente en la que admitió que le estaba costando salir de su asombro por dos razones, primero porque los medios de comunicación estaban hablando de un oficio que el Consistorio no había recibido, y segundo porque el Ministerio le estaba reclamando obras que ya habían sido ejecutadas en tiempo y forma desde hacía meses.

El origen de este increíble desencuentro lo encontramos el pasado 31 de julio, fecha en la que el Ayuntamiento remitió al Ministerio una petición para modificar el proyecto de construcción de carriles bici y bus con fondos europeos debido a que los estudios técnicos municipales aconsejaban realizar previamente un análisis exhaustivo de barrios y calles para optimizar su funcionalidad y utilidad.

Carril bici ejecutado en la calle Gloria de Murcia. / AYTO.MURCIA.

En esta solicitud, se pedía al Ministerio que esos fondos se destinaran a la construcción de una pasarela peatonal y ciclista uniendo Barriomar y el futuro Parque Metropolitano del Oeste con el Jardín de la Alameda y de un carril bici a la Universidad de Murcia. Sin embargo, el Ministerio dio la callada por respuesta, por lo que el Ayuntamiento, apretado por los plazos de ejecución de la convocatoria europea, interpretó ese silencio administrativo como negativo y ejecutó los carriles bus y bici, tal y como estaban previstos en el proyecto.

«Sorprende, por tanto, que ahora, cuatro meses después de acabar las obras y nueve meses después de la solicitud, el Ministerio de Transportes señale la obligación de ejecutar los carriles de Paseo Garay, calle La Gloria, Princesa o avenida Ciudad de Almería, que llevan meses terminados», sostiene el edil, que aclara que hay otros carriles pendientes, pero que «se encuentran en plazo y pueden ejecutarse antes de 30 de noviembre de 2024», sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una prórroga.

El edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, en la rueda de prensa que ofreció este martes / AYTO.MURCIA.

Tras las explicaciones ofrecidas por el edil popular y pocas horas después de que el propio ministro Óscar Puente amenazase al Ayuntamiento con solicitarle la devolución de los 10 millones por no ejecutar todas las obras de movilidad, fuentes del Ministerio reculaban y justificaban su posición inicial argumentando que el Ayuntamiento no había comunicado oficialmente en ningún momento al Ministerio «su deseo de renunciar a la modificación solicitada, ni su intención de continuar con el proyecto tal y como estaba planteado originalmente». Un argumento difícil de aceptar cuando se tiene en cuenta que el Ministerio tenía de plazo para contestar al Ayuntamiento su solicitud de modificación 10 días hábiles y que el silencio más allá de este plazo debe considerarse como negativo, según la convocatoria de las bases de las subvenciones. Es decir, el Consistorio no tenía que comunicar nada a nadie.

A pesar del patinazo, (o precisamente por él) el Gobierno de España cerró su extraña intervención de ayer con otra advertencia y dejó caer que «estará vigilante» y que revisará que las obras realizadas en el marco del plan de movilidad «se ajustan a las condiciones financiables con fondos europeos».

Un silencio que se ha convertido en costumbre

La falta de respuesta del Ministerio de Transportes a las comunicaciones del Ayuntamiento de Murcia se ha convertido en los últimos meses casi en una costumbre «que denota una completa falta de lealtad institucional y de respeto al medio millón de murcianos», lamentó ayer el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, quien se mostró indignado por conocer la resolución negativa a la solicitud de modificación de las obras de movilidad a través de diversos medios de comunicación.

Además de la indiferencia ministerial por las obras de movilidad (al menos, hasta ayer), desde el Ayuntamiento recuerdan que el ministro Óscar Puente lleva «tres meses» sin responder la solicitud de prórroga del protocolo para la ampliación del tranvía, efectuada por el alcalde de Murcia y el Pleno de la Corporación.Tampoco ha encontrado respuesta la petición de un mejor servicio ferroviario «que acabe con el aislamiento al que se ha sometido de forma sectaria a Murcia, con la interrupción de la línea histórica a través de Cieza y Hellín y los retrasos en la reapertura de la que une nuestra ciudad con Lorca, Águilas y Almería», destacó Muñoz.