Caduca el protocolo para ampliar el tranvía y Murcia se queda sin los 32 millones del Ministerio

"Lo hemos conseguido, sí, va a estar el tranvía desde el centro de la ciudad hasta El Carmen, lo firma el alcalde el lunes con la ministra de Transportes". Estas fueran las palabras que pronunció el secretario general del PSOE de Murcia el 1 de abril de 2023, durante la puesta de largo del entonces candidato a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, en el auditorio del Parque Fofó, ante cientos de afililiados y simpatizantes socialistas, que rompieron a aplaudir de manera efusiva. Sin embargo, hoy, un año después, la firma de ese protocolo con el Ministerio ha cadudado sin que las partes hayan acordado al menos una prórroga, y todo parece indicar que el Ayuntamiento de Murcia ya no podrá percibir, como así marcaba el acuerdo, un tercio del importe previsto en las obras de ampliación del tranvía hasta el barrio carmelitano, una financiación que hubiera ascendido a cerca de 32 millones de euros.

"No me cabe ninguna duda de que el Partido Popular ha dejado caducar el protocolo para confrontar con el Gobierno de España; prefieren perder las ayudas que ofrece el Gobierno de España para desarrollar las infraestructuras que no son de su competencia y lo hacen para poder seguir con su cuento victimista", ha asegurado este viernes José Vélez, que ha recordado que el texto del protocolo dejaba bien claro que era el Consistorio murciano el responsable del desarrollo del proyecto en su totalidad y el que debería haber enviado al Ministerio al menos un borrador del proyecto. "Con su inacción, han dejado claro que no tienen ningún interés en ampliar el tranvía; si el PSOE estuviera gobernando, habria cumplido con lo acordado y habría sacado este proyecto adelante", indica el líder socialista en la Región.

Estas palabras del secretario general, que prácticamente dan por perdida la financiación estatal para ampliar el tranvía, se producen el mismo día en que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento había acordado volver a solicitar al Ministerio el compromiso definitivo para llevar el tranvía hasta El Palmar, "firmando para ello si es necesario la prórroga del protocolo que se suscribió el 3 de abril de 2023 entre las dos administraciones".

José Vélez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea. / Iván J. Urquízar

Fuentes municipales recuerdan que esta petición no es la primera que se realiza desde Murcia, y que llega después de que el pasado 23 de enero el alcalde de Murcia remitiera una carta al ministro de Transporte, Óscar Puente, pidiéndole una prórroga y una ampliación del objeto del protocolo para que, además de a la estación del Carmen, se prolongara el tranvía hasta El Palmar. Además, también enero, el Pleno municipal trasladó un acuerdo certificado al secretario de Estado en el que se solitaba lo mismo. Ninguna de estas comunicaciones encontró respuesta. "A día de hoy, en un acto de profunda deslealtad institucional, el Ministerio sigue sin contestar a esta solicitud, evidenciando que nunca tuvo interés real en financiar el tranvía a pesar de que sí lo ha hecho en otras ciudades", lamentan desde el equipo de Gobierno.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno / AYTO.MURCIA.

Para el Grupo Popular, las declaraciones del secretario general de los socialistas murcianos "vienen a confirmar que el Gobierno de España no tiene, ni tuvo nunca, intención de contribuir en la financiación de la ampliación del tranvía". “Solo unas horas después de que el Ayuntamiento reiterara la petición de la prórroga al Ministerio, el líder de los socialistas murcianos asume el papel de portavoz del ministro Óscar Puente para castigar de nuevo a los murcianos y anuncia que se dejará caducar el ‘protocolo-servilleta’, el cual no era más que papel mojado, como siempre sospechamos”, ha declarado el edil del PP José Francisco Muñoz.

Sobre las acusaciones de que el Ayuntamiento no ha cumplido su parte del trato y no ha remitido el proyecto, Muñoz niega la mayor y afirma que “siempre ha existido proyecto para la ampliación del tranvía para llevarlo al barrio del Carmen, al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y al Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia”, y que ese proyecto se envió al Ministerio de Transportes. Muñoz hace referencia así al 'Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la actual línea 1 desde la Plaza Circular hasta la estación del Carmen', aprobado en 2012, que se actualizó con una posible ampliación hasta El Palmar. Sin embargo este proyecto resulta ser completamente incompatible con las obras de movilidad, y de ejecutarse, tal y como informó en su día el Ayuntamiento, tendrían que demolerse hasta 11 kilómetros de los nuevos carriles bus y bici.

La Opinión ha solicitado a la Delegación del Gobierno información sobre si existe alguna posibilidad de prorrogar el acuerdo una vez que ya ha caducado, pero de momento no se ha recibido ninguna respuesta.