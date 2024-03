Isabel García y Alexia Montemayor: "Hasta que no sea la exaltación huertana, no nos lo creeremos"

«Lo estamos asimilando aún», coinciden Isabel María García Ortiz, de la peña El Mortero, y Alexia Montemayor Torres, de Las Tenajas. El Día de San José por la noche fueron elegidas Reina Mayor e Infantil de la Huerta 2024 en una gala celebrada en el Víctor Villegas de Murcia en la que sintieron «un orgullo muy grande, porque vamos a representar a Murcia».

«Sé que, cuando vuelva a ver la gala, se me van a saltar las lágrimas», admite Isabel. Alexia, por su parte, subraya que al ser elegida «lloré un montón, porque me hacía mucha ilusión; ahora estoy en una nube».

"Conservo como oro en paño mi primer refajo, azul y blanco, el que tenía con 4 años de edad" Isabel Mª García Ortiz — Reina de la Huerta 2024

«Hasta que no sea la exaltación, no nos lo vamos a creer», sentencian ambas reinas, que visitan La Opinión unas horas después de recibir de manos del alcalde, José Ballesta, «unos refajos preciosos, que brillan muchísimo» y que lucirán ese día, el 30 de marzo, en el Romea. «Alexia parece una niña mayor, está preciosa», la elogia la Reina de la Huerta.

Alexia, de 10 años, de mayor quiere ser «profesora de Primaria o presentadora». Lleva desde los 8 años en su peña, aunque incluso desde antes veía a las Reinas (y sus damas) soñaba con llegar a ser una de ellas. Isabel, estudiante de Ingeniería Informática de 22 años, entró con 4 a la peña El Mortero y afirma que «desde que era una renacuaja lo llevo en la sangre».

Cada noche, a la peña

«Mi primer refajo fue uno azul y blanco, el típico, y lo conservo como oro en paño», asegura. Aunque está ilusionada con vivir las fiestas como la autoridad que ahora es, admite que va a echar «tanto de menos» a su gente de la peña que «pasaré todas las noches a verlos, somos una familia».

Del próximo 2 de abril, Día del Bando de la Huerta, García Ortiz tiene muchas ganas de disfrutar de «la misa con la Virgen de la Fuensanta, que nos cuida», así como de un cortejo, el del Bando, en el que «todos te miran».

"No somos falleras"

«Yo disfruto mucho también de la Batalla de las Flores», apostilla Alexia, en referencia al desfile de Murcia en Primavera. «Es color, es alegría», manifiesta.

"Duermo bocabajo y con la mano en la frente, para que no se estropee el peinado con las ondas" Alexia Montemayor Torres — Reina de la Huerta Infantil 2024

Este miércoles por la mañana, cuando estaban en la Glorieta (tras el acto de recepción de los refajos), «había gente que nos miraba y decía que si éramos falleras», cuentan las embajadoras de Murcia, a las que les gustaría que las Fiestas de Primavera se conociesen aún más fuera de la Región.

Las recién elegidas Reinas de la Huerta Mayor e Infantil de 2024, felices al término de una gala celebrada en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. / Juan Carlos Caval

En este sentido, la Reina Mayor explica que «fuera de Murcia, nos conocemos las delegaciones», pero quizás no del todo el gran público, por lo que invita «a la gente de fuera a que venga». Ambas remarcan que no son falleras, que son ‘güertanicas’ y que es un orgullo serlo. Llevan desde el lunes con el peinado de ondas «y tiene que aguantar mínimo hasta el viernes», comentan. «La gente nos pregunta que cómo dormimos», sonríen ambas. A este respecto, la pequeña detalla que «yo duermo bocajabo y con la mano en la frente, para que no se estropeen».

En sus cabezas, «laca, gomina, horquillas y que se seque bien al sol», enumeran. Luego está el calzado, pero «los pies, llega un punto que ni los sientes», describe Isabel María.

Ambas soberanas de la Huerta murciana mandan un mensaje: «Que disfruten las fiestas mucho, que las vivan, que son murcianos y se tienen que alegrar». El fin, «transmitir alegría».