"Los microprocesadores son la base de la revolución tecnológica que atravesamos"

En 1995 decide realizar el Doctorado en Informática por la Universidad de Murcia. ¿Qué le llevó a elegir la UMU para completar su formación profesional?

Por una parte la figura del decano de la Facultad en ese momento, Fernando Martín, quien estaba formando el equipo para la nueva Facultad; y por otra, el equipo que se ha ido formando con el paso del tiempo, el cual ha propiciado el entorno adecuado para poder desarrollar el potencial investigador que necesitábamos.

¿Qué recuerdos guarda de esta etapa en la institución académica murciana?

Muy positivos, sobre todo porque en un principio mi inclinación no era por la Informática. La descubrí gracias a quien fue la persona que me hizo disfrutar de esta ciencia, el profesor Daniel Sánchez Alvarez. Luego, gracias al apoyo de otros compañeros de la Facultad, pudimos empezar la andadura en el ámbito de la investigación y crear un grupo de investigación como el de Sistemas Inteligentes y Telemática, donde gracias a mis compañeros hemos podido desarrollar grandes proyectos y resultados de transferencia. No puedo tener mas que gratitud para la Facultad de Informática y mis compañeros y miembros del grupo, pues me hacen disfrutar de lo que hago.

Desde 2009 ejerce como catedrático en Ingeniería de la Información y las Comunicaciones. ¿Cómo es un día a día suyo en la Universidad?

Imagino que al igual que el de muchos de mis compañeros de la UMU, quizás con mayor ocupación en temas más administrativos o procedurales de los que nos gustaría, lo cual al menos en nuestro departamento se ve muy facilitado por nuestra administrativa Mercedes Albadalejo. Fundamentalmente está la división entre tareas académicas y las de investigación, si bien en mi caso tengo la suerte de poder dedicarme en mayor medida a estas últimas, al tener que coordinar diversos proyectos de investigación a nivel europeo que requieren tanto reuniones continuas como viajes entre los socios (en perjuicio de mi mujer María y mis hijos).

En las últimas semanas se ha avanzado en la consolidación de una iniciativa, que cuenta con la UMU como socia estratégica, para implantar en la Región de Murcia un centro de diseño y personalización de chips de altas prestaciones en ciberseguridad. Un ejemplo más del avanzado nivel de investigación que se lleva a cabo en la UMU, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos de este proyecto?

Absolutamente. La Facultad de Informática en su conjunto y nuestro grupo de investigación creo que puede decirse que son un referente a nivel nacional por la calidad de la investigación que se hace, y muy destacado a nivel internacional. Los grupos de la Facultad han ido con el paso de los años consolidando equipos con peso específico en diferentes ámbitos. En el nuestro, creo que la investigación relativa a la ciberseguridad, Internet de las cosas y comunicaciones como 5G/6G, así como sistemas inteligentes aplicados en áreas como la energía, Smart cities o agricultura de precisión, son de gran nivel y prueba de ello son las publicaciones, así como los diferentes proyectos que lideramos.

¿Qué beneficios puede conllevar esta iniciativa en la Región a nivel empresarial y social?

Al establecer un centro de ciberseguridad y personalización de semiconductores en la Región de Murcia, se contribuye a mitigar la dependencia global en la fabricación de los mismos y fortalece las capacidades locales en tecnologías críticas. En segundo lugar, esta iniciativa no solo impulsará el desarrollo económico local, permitiendo potenciar un ecosistema regional ligado a tecnologías de valor añadido como dispositivos IoT, los semiconductores, desarrolladores de software, o especialistas en tecnología Post-Cuántica, sino que también atraerá talento. Por último, esperamos con ello apoyar el desarrollo de programas formativos y de capacitación para preparar a la próxima generación de profesionales en las áreas de ciberseguridad y tecnología de semiconductores, asegurando un flujo continuo de talento cualificado para la industria local, y fortaleciendo el ecosistema de innovación en la Región.

¿Por qué se ha convertido el desarrollo de la ciberseguridad en una obligación en los últimos años?

Hay muchas razones, pero sobre todo el hecho de la conectividad a Internet de todos los dispositivos (coches, hogares, etc). La digitalización de la economía, el convertir las redes en una infraestructura básica, ha hecho que los problemas de vulnerabilidad, esos ataques a los sistemas, sean un factor crítico tanto en nuestra vida cotidiana como en el funcionamiento de la economía. Esto obliga a adoptar iniciativas tanto a nivel europeo como nacional para proteger las infraestructuras críticas. Todo ello requiere que se desarrollen soluciones como las que se proponen ahora de mejorar la seguridad de los microprocesadores, para a su vez garantizar su uso con mayor grado de confianza.

¿Cómo puede afectarnos en el futuro más próximo la escasez mundial de chips? ¿Somos conscientes de lo importante que resultan en nuestro día a día?

Los microprocesadores hoy en día están en todos los dispositivos, y es una tendencia que no parará. Son la base de la revolución tecnológica en la que nos encontramos, y por tanto su suministro es clave para la economía y las industrias. Es por ello que resulta clave la estrategia española de ciberseguridad, semiconductores y transformación digital incluida en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores de España (PERTE Chip), así como la estrategia de la UE para revivir su ecosistema de semiconductores, iniciada con la conocida como ‘Ley del Chip’.