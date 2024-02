Las parcelas afectadas por los incendios del Malecón llevan dos meses sin limpiar

Casi dos meses después del primer incendio que se declaró en la zona del aparcamiento disuasorio del Malecón, el Ayuntamiento todavía no ha emprendido la limpieza de las parcelas municipales que se vieron afectadas. Tampoco ha acometido el desbroce de la vegetación que bordea el curso del río Segura por esta zona, lo que ayudaría a dificultar la aparición y propagación de futuros incendios. Esta falta de agilidad de la Administración local ha enervado a los vecinos, que lamentan que su Ayuntamiento mire hacia otro lado cuando están viviendo de manera recurrente los estragos del fuego cada cierto tiempo. En sólo dos meses, este emblemático espacio de Murcia ha registrado cinco incendios, el primero el pasado 29 de diciembre, otros tres el 3, 4 y 8 de enero y el último, en los cañaverales de la mota del río frente a los sotos del Malecón, el pasado lunes.

Ante esta situación, los vecinos del Malecón interpusieron una denuncia ante el Seprona, que se puso en contacto con el Ayuntamiento para urgirle a tomar algunas medidas preventivas. Tras este contacto, el servicio de Patrimonio del Consistorio se dirigió el pasado 16 de febrero a la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta para comunicarle que había abierto un expediente y se iba a proceder a la limpieza de las parcelas. Sin embargo, casi dos semanas después de este comunicado, y dos meses después del primer incendio, no se tiene constancia de que se haya puesto en marcha ningún operativo.

A la espera de que llegue esta actuación, la presidenta de los vecinos del Malecón y su Huerta, Pati López, señala que ha pedido al Ayuntamiento que se limpie y acondicione, «conservando el palmeral y las especies autóctonas, y que lo demás se desbroce».

Lamenta esta representante vecinal la desidia con la que se está actuando frente a estos incendios. «Se pone en peligro a la población y a una zona que podría ser el pulmón verde de Murcia; es un desastre tremendo», lamenta. Según Pati López, el Consistorio no tiene sólo que acometer de manera puntual estos trabajos, sino que debería programar y establecer un mantenimiento periódico de los cañaverales. «Si hubiera una limpieza continuada no habría problemas, o por lo menos el problema sería menor, porque la caña sería fresca y no ardería con tanta facilidad, pero si vas acumulando y acumulando...», indica la presidenta vecinal, que añade que el entorno también está lleno de restos plásticos. Sobre la basura que se acumula en el aparcamiento, asegura que algunos trabajadores del Consistorio le han transmitido que no se actúa en el parking porque no es propiedad municipal. «Sin embargo, los sotos que se están quemando están sobre suelo municipal, eso tiene que quedar claro», insiste.

Las demandas de la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta no pasan sólo por la limpieza en la zona del siniestro, sino que también han pedido que se plante arbolado de ribera, que serviría además de muro de contención para las inundaciones.

Cabe destacar que tanto Policía Nacional como Policía Local lograron identificar y detener al supuesto autor de los cuatro incendios en la zona del Malecón (un joven vecino de la zona), sin embargo, según ha podido saber esta Redacción, la falta de pruebas le ha dejado en la calle.

La Opinión ha contactado con el Ayuntamiento para interesarse por cuándo comenzarán las labores de limpieza, pero la Administración local ha declinado informar sobre ello. Otras fuentes no oficiales han dejado entrever que el desbroce y la limpieza de los terrenos podría comenzar en los próximos días.