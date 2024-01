Tres decenas de llamadas alertaban este lunes por la tarde al 112: estaba ardiendo otra vez el disuasorio del Malecón. Afortunadamente, sin daños personales. Ocurría sobre las cinco de la tarde. Al lugar se movilizaron seis bomberos del Parque del Infante, en un vehículo, así como agentes de la Policía Local de Murcia. Los efectivos sofocaron las llamas, que afectaron a dos coches aparcados en el sitio, aparte de a matorrales.

17:00

🔴 Incendio de matorral. Aparcamiento disuasorio de El Malecón.

2 vehículos afectados.

Movilizado desde parque Infante⬇️

🧑🏻‍🚒 6 efectivos

🚒 1 vehículo BRP

🚓 @MurciaPolicia pic.twitter.com/1lPEMP7zPD — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) 8 de enero de 2024

En el lugar, la Policía Local de Murcia localizaba e identificaba a un menor de edad el cual, se da la circunstancia, también estuvo vinculado en su día a incendios de contenedores en el municipio, informan fuentes cercanas al caso. No obstante, como no estaba clara su participación en estos fuegos, el chico no fue detenido. Sigue, eso sí, en el punto de mira de los agentes. Por otra parte, según informan fuentes municipales, se ha reforzado la vigilancia en los últimos días en las inmediaciones del aparcamiento disuasorio, con la presencia de patrullas policiales y con agentes de paisano.

Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre el fuego calcinó por completo un buen número de palmeras, además de cañas y maleza que había acumulada cerca del río Segura. Además, tres automóviles que estaban estacionados en la zona se vieron afectados. También se produjeron otros incendios, de menor consideración, el 3 y el 4 enero de este año 2024.