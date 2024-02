Carlos Pérez: "Aprendí a disfrutar e interpretar el sentido más profundo del deporte"

Desde que en el año 1990 le encomendasen la puesta en marcha de una sala de musculación, la actividad física en la Universidad de Murcia no se entiende sin la figura de Carlos Pérez, quien siempre ha mostrado su implicación a la hora de demostrar que el deporte y el bienestar, tanto físico como emocional, siempre van de la mano.

¿Qué le llevó a dedicar su carrera profesional al deporte?

Para mí el deporte ha sido desde la niñez un aspecto muy importante de mi vida. Fue mi padre, amante del deporte y jugador de fútbol de Segunda División, quien me enseñó muchos de los valores que el deporte conlleva. La adolescencia fue una etapa en la que descubrí la práctica deportiva (competiciones escolares y regionales), que me llevó a disfrutar e interpretar el sentido más profundo del deporte. Me sentía muy feliz al conocer e integrar en mi ser el sentido del olimpismo, de la competición y la vida de aquellos deportistas que en esos tiempos sobresalían y que eran ejemplo de vida.

¿Cómo valora su trabajo al frente del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Murcia?

He estado al frente durante 4 años y 10 meses. Cuando me puse al frente, puse una condición: que tenía que seguir realizando la tarea que hasta entonces desarrollaba, es decir, seguir en la Unidad de Valoración del Centro de Medicina del Deporte, pues era algo que no podía abandonar.

Esos años me aportaron muchos beneficios a nivel personal y profesional. Tuve que superar mis miedos y ansiedades de algo que no controlaba, la gestión, pues toda mi carrera profesional se había desarrollado en el ámbito de la valoración y planificación. Creo que la mayor aportación durante esos años fue priorizar el ejercicio físico como herramienta saludable sin descuidar aquello que estaba asentado en el Servicio de Actividades Deportivas.

Me siento muy contento por la labor realizada por mis compañeros, ya que en ese periodo se atendieron varios programas dirigidos a la mejora de la calidad de vida y la salud. Resaltar la labor realizada por esos grandes apoyos con los que conté: técnicos, médicos especialistas en medicina del deporte, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos del deporte, especialistas en nutrición y de todos los alumnos que realizaron sus prácticas curriculares y extracurriculares a lo largo de varios cursos, pues se convirtieron en piezas clave para el éxito de los programas.

¿Cómo ha evolucionado la importancia que se le otorga al deporte en el ámbito universitario?

La respuesta social en general y en el ámbito universitario es la demanda de una mejor calidad de vida, en parte provocado por los últimos acontecimientos a nivel mundial, la pandemia y el incremento de enfermedades tan devastadoras como el cáncer y las provocadas por el síndrome metabólico. Para ello el ejercicio físico en todas sus facetas, actividades dirigidas y gimnasio, así como las actividades en la naturaleza han adquirido un protagonismo relevante que nos ha llevado a dedicar más esfuerzos por los beneficios que reportan a la comunidad universitaria.

Está claro que desde la Universidad de Murcia se ha apostado por mejorar aquellos aspectos de la vida que generan bienestar social y salud.

Un servicio universitario, el de Actividades Deportivas, siempre atento al desarrollo tecnológico, ¿no es así?

Correcto, durante los años que estuve en la Unidad de Valoración del Centro de Medicina del Deporte se desarrollaron tres patentes, destacando el Pórtico de Dominadas, que con la implantación de una plataforma de fuerza nos permitió ser los primeros en medir la curva fuerza-tiempo.

Junto con el departamento de Electromagnetismo y Electrónica se desarrolló un dispositivo optoelectrónico denominado Velowin, capaz de medir la posición en cada instante de tiempo, cada 2 milisegundos, obteniendo una serie de variables para la valoración de ejercicios de fuerza.

La necesidad de valorar la fuerza en los programas de salud nos llevó a sustituir en una multipower la barra de hierro (20 kg) por una barra de carbono (5 kg). La finalidad era medir los niveles de fuerza, un aspecto fundamental para combatir la sarcopenia, la dinapenia, la osteopenia y la osteoporosis.

La implicación de la UMU con el deporte y sus beneficios para la salud queda patente con proyectos como el desarrollado en colaboración con la fundación deportiva contra el cáncer Never Surrender. ¿Qué destacaría de este programa?

Es un proyecto muy ambicioso y complejo para toda la Región de Murcia que, si se consigue orquestar y coordinar bien, traerá muchos beneficios para la investigación contra el cáncer y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

También fue director del programa Mujer Activa, un protocolo de actividad física diseñado para mujeres diagnosticadas con cáncer de mama con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Es un programa que desarrolló Teresa Zomeño en el año 2013 por medio de un convenio de la Asociación Amiga y la Universidad de Murcia y que, a petición de ella, secundé por medio del Centro de Medicina del Deporte. Ha sido el proyecto que más beneficios ha aportado a mi vida, tanto emocional como profesional, y es que los beneficios que ha generado a las participantes no tiene parangón.

El hecho de haberse jubilado recientemente no quiere decir que vaya a dejar de lado el deporte, ¿verdad?

No, lo llevo en el alma y tengo proyectos para seguir aportando mi tiempo y conocimientos en la mejora de la calidad de vida por medio de programas de ejercicio físico.