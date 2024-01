Después de 41 años de actividad comercial, la familia Vera Hidalgo cierra el tradicional comercio Ferretería Santo Ángel, que baja la persiana al no poder sobrevivir por los nuevos hábitos de compra.

El sábado 27 de enero de 2024 va a quedar en la memoria del pueblo de Santo Ángel que una de sus tiendas más conocidas, la Ferretería Santo Ángel, ha tenido que bajar definitivamente sus persianas. Queda atrás aquel lejano año de 1982, el del Mundial de Fútbol de Naranjito y el de la victoria de Felipe González, en el que esta tienda abriera sus puertas en la Avenida Juan Carlos I, la principal arteria de la pedanía.

Una memoria que está clavada en una familia, la que iniciaron Paco Vera, el del Charco, y Rosa Hidalgo, La Rosi, cuando decidieron abrir un pequeño comercio de ferretería para completar el sueldo que entraba en una casa en la que había que alimentar a siete bocas más (cuatro hijas, dos hijos y una abuela que vivía con la pareja).

Muchos vecinos y vecinas de Santo Ángel recordarán a La Rosi porque siempre estuvo implicada en la mejora de las condiciones de vida del pueblo, "como cuando recogieron firmas para conseguir el consultorio médico con otros vecinos como José Luis Gombau, Joaquina o don Daniel, el maestro", recuerda con emoción María José, una de sus hijas.

Francisco Vera Moreno era chófer del Parque Móvil de la entonces Diputación Provincial (a punto de constituirse en Comunidad Autónoma) y mecánico de los ingenieros de El Valle, cuando el escaso sueldo que recibía no era suficiente para asegurar el presente y el futuro de una familia numerosa como las muchas de la época.

El arrojo y el empuje de Rosa Hidalgo Martínez, La Rosi, fue determinante para que decidieran montar un negocio como el de la ferretería, a la que Paco atendía por las tardes, al acabar su jornada laboral, y en la que empezaron a trabajar Antonio y Loles, los primeros hermanos que pasaron por este comercio. "Loles estuvo muy implicada en el negocio y fue la que tenía una gran visión comercial y la que fue consiguiendo una clientela estable", cuentan emocionadas María José y Lourdes, las últimas resistentes al frente de la ferretería. De los seis hermanos, solo Mª Rosa, la mayor, no ha conocido lo que es estar detrás del mostrador.

El cuarto de la saga

No se olvidan estas dos hermanas, Jose y Lourdes, del papel de su hermano Paco, el cuarto de la saga de los Vera-Hidalgo, el Paquico, de cómo se ganaba el afecto de las mujeres mayores y de sus habilidades como manitas, mientras preparaba las oposiciones de Bombero. Cuando las aprobó y se fue al Parque de Espinardo, en el año 1995, Lourdes se quedó sola al frente del establecimiento hasta el 2000... y de algo más.

"Porque una ferretería no es solo un lugar de ventas, sino un taller, un sitio para solucionar papeletas", asegura Lourdes ante su hermana Jose (las dos últimas que han estado al frente del negocio), que corrobora todo lo que dice su benjamina.

El alma de la ferretería

"Es que el alma de la ferretería ha sido mi Lourdes, una verdadera maestra de los oficios", afirma María José, "porque aquí han venido fontaneros, mecánicos o electricistas en busca de material y ella les ha solucionado los problemas que tenían en las reparaciones". Lourdes empezó en la tienda con 17 años, simultaneando sus estudios de nocturno en el Instituto Floridablanca, "y ella ha sido siempre rigurosa, seria y responsable, hasta el último día", declara con orgullo y un brillo en los ojos al hablar de su hermana pequeña.

La Jose, María José, llegó a la ferretería en el año 2000, después de haber estado trabajando como dependienta en El Corte Inglés, para poder atender mejor a su hijo Álvaro, por entonces aún muy pequeño. "Pero yo era más feliz aquí, porque tenía la oportunidad de conciliar mi vida personal y familiar con un negocio en el que hacíamos felices a mucha gente", señala, "porque le hemos hecho compañía a muchas personas mayores que venían aquí a por algún producto pero, sobre todo, a contarnos sus preocupaciones, su vida".

Orgullosas de ser de Santo Ángel

Ambas se sienten orgullosas de ser de Santo Ángel "y de vivir en un sitio privilegiado como este, en el que nuestros hijos se han podido criar como nosotras, con paz y tranquilidad. Además, estamos muy contentas y felices, y de haber ayudado a tanta gente que en estas semanas antes del cierre ha venido a decirnos que lo sentían mucho y que agradecían todo lo que hemos hecho en algún momento por ella".

El cierre del comercio tradicional

Palabras de agradecimiento que Jose y Lourdes tienen para todo el mundo. No guardan resentimiento y justifican el cierre de este comercio tradicional como resultado de una nueva época, en la que han cambiado los hábitos de compra. "Hace catorce años llegó el Chino, después ha sido el Leroy Merlin, el Brico Mart y ahí está Amazon. Nosotras hemos intentado resistir hasta el final, incluso le lavamos la cara a la tienda, pero no ha sido posible tener la persiana arriba", concluyen asegurando que el último intento lo hicieron esta Navidad, pero no obtuvieron la respuesta deseada.

Si hace unos días también cerró sus puertas la Droguería San Julián, en pleno centro de Murcia, el cierre de la Ferretería Santo Ángel es una llamada de atención a nuestro modo de consumir y de hacer pueblo. Para Lourdes y Jose se abre ahora un tiempo de incertidumbre y de buscar un presente y un futuro a corto plazo que hasta ahora ha estado marcado por estar detrás de un mostrador resolviendo entuertos en nuestras casas.