El TSJ de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de Murcia a tener que abonar más de 1,5 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios, a la empresa Operating Business 2 por revocar su licencia para levantar en una parcela de más de 400.000 metros cuadrados (en el Plan Parcial ‘La Peraleja’) de Sucina una planta solar fotovoltaica. Además, la sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión, ordena al Consistorio a devolver el canon de garantía que entregó la empresa, cerca de medio millón de euros, y los intereses generados.

Los hechos se remontan al año 2009, durante la etapa de Miguel Ángel Cámara en la Glorieta, cuando la Junta de Gobierno aprobó la concesión demanial de la parcela a la empresa Solnueve Iniciativas Energéticas para la instalación de una planta de energía solar. En 2012 se autorizó la cesión de los derechos a Operating Business 2, y en 2017, tras ganar una subasta de renovables, la empresa modificó el proyecto para su ejecución.

El Ayuntamiento alegó en su momento que el proyecto amparado por la cédula urbanística de 2009 era totalmente distinto al del 2017, que contempla una ocupación mayor de la parcela público y una mayor potencia, con lo que el impacto territorial, paisajístico y medioambiental se verían más afectados. Esta modificación llevó al servicio de Obras y Actividades a advertir que se requería una autorización autonómica excepcional por razones de interés público, un permiso que no concedió finalmente la Comunidad. Sin embargo, la sentencia recoge que con o sin permiso excepcional, el proyecto no podía ejecutarse. «Los terrenos fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Murcia por cesión para finca de mejora ambiental (...) y el principal obstáculo es que la normativa urbanística no permite ese uso en la parcela», calificada como ‘parque forestal’, con presencia de aves rapaces y esteparias. Es decir, sólo hubiera sido posible con una modificación sustancial del Plan General de Ordenación Urbana.

Por tanto, en esta controversia, el TSJ da la razón a la empresa que sostiene que la misma Administración que le concedió la concesión es la que niega ahora la posibilidad de implantar el proyecto por considerar que las condiciones urbanísticas de la parcela son incompatibles con el objeto de la concesión. Además, desde la empresa aseguraron que el proyecto de 2012 y el de 2027 «es el mismo». La sentencia concluye que ha existido por parte del Ayuntamiento un cambio de criterio y le recuerdan al Consistorio que la concesión tenía una duración de 25 años prorrogables.

Por ello, la sentencia estima el recurso de Operating Business y declara la procedencia de resolver el contrato de concesión demanial, devolver las garantías prestadas en virtud del contrato, y reconocer el derecho de la recurrente a ser indemnizada en la cantidad de 1,5 millones de euros, con el interés legal correspondiente.

En su momento, la asociación Ecologistas en Acción denunció que este caso debería llevarse a Fiscalía ya que ha quedado demostrado pero en un primer momento el Ayuntamiento pretendió cometer una ilegalidad en permitir esta instalación en un área protegida.