Los bomberos del parque de Espinardo se han tenido que emplear a fondo desde la tarde del martes en el barrio del Espíritu Santo de Espinardo al arder unos 17 contenedores en menos de 24 horas. El primer aviso se produjo a las ocho y media de la tarde de este martes y el último se ha dado durante la tarde de este miércoles al lado de un colegio, sobre las 16.00 horas.

De hecho, prácticamente los bomberos iban a de un sitio a otro sin tregua alguna, indicaron a esta Redacción fuentes municipales, que añadieron que se tuvieron que emplear todos los efectivos del parque de Espinardo en extinguir los incendios, lo que calificaron de " grave irresponsabilidad" por parte de los desconocidos que causaron las llamas al entender que si se produce fuego en otra zona el tiempo de respuesta de los efectivos no sería el adecuado por estar trabajando en la extinción de los contenedores.

Fuentes vecinales indicaron que esta quema de contenedores se produce como "venganza" por la prohibición de la presidencia de la junta municipal de prender braseros en las calles del Espíritu Santo, una práctica muy consolidada en el barrio y que está prohibida, y a la retirada de los mismos por parte del Ayuntamiento, con auxilio de la Policía Local de Murcia. Otras fuentes indicaron que el problema no son solo los braseros sino las carpas que ponen en la vía pública en horario intempestivo al calor de estas instalaciones.

La presidenta de la Junta Municipal, Encarna Guillén, explica a La Opinión que existían muchas quejas vecinales relacionadas con la acumulación de enseres en la vía pública que habían generado al final varios focos dre insalubridad, con presencia de basura y ratas. Después de muchas denuncias, los servicios municipales decidieron retirar esos enseres durante la mañana del martes, incluidos los braseros. Y ese mismo día, por la tarde comenzaron a circular por redes sociales ciertos llamamientos a la quema de contenedores. "Yo no los he visto, pero sí me han dicho que había mensajes diciendo que si les habían quitado los braseros ahora tocaba quemar las calles", señala Guillén, que asegura que también se instalan hogueras en diversos puntos del barrio donde se reúnen muchas personas hasta altas horas de la madrugada, "con música y jaleo,y eso impide a la gente descansar".

La presidenta de la Junta pide colaboración ciudadana, "para que entre todos acabemos con situaciones que no les gusta a ningún vecino", y al Ayuntamiento "que nos eche una mano a los vecinos a través de todas las concejalías, desde Seguridad Ciudadana hasta Servicios Sociales, para que la convivencia en esta zona de Murcia sea lo mejor posible".