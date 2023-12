La campaña gratuita en el transporte público del municipio ha encontrado un obstáculo, que ha afectado a los usuarios de la bicicleta, que denuncian que desde el pasado domingo, tanto el sistema de alquiler de bicis como los 17 aparcabicis cerrados que hay en Murcia, se encuentran inoperativos. Según ha podido saber esta Redacción, los usuarios que han querido extraer su vehículo del aparcabici han recibido, tras llamar a la Oficina municipal de la Bicicleta para comunicar la incidencia, una notificación en su correo electrónico en la que se les informa que “debido a un problema informático que ha afectado al servidor”, el acceso a estas instalaciones (jaulas en forma de U a las que se accede con una llave magnética) se encuentran “fuera de servicio”. Además, el sistema de alquiler de transporte público en bicicleta (MuyBici) tampoco funciona, por lo que se cree que ambas incidencias están relacionadas.

El gerente de MuyBici, Carlos Baile, explica a La Opinión que han tenido "un problema con nuestro proveedor de servicios", (la empresa Gigas Hosting, una multinacional muy reconocida en el sector de las telecomunicaciones), que también es la que ofrece servicio digital a los aparcabicis cerrados. Indica que en un principio esta empresa les garantizó que en menos de 12 horas el problema estaría resuelto, pero que a la vista de que no ha sido así están explorando otras opciones para restaurar el servicio. "Llevamos 24 horas desquiciados, tratando de encontrar soluciones, pero no depende de nosotros", indica Baile, que sostiene que es la primera vez en 9 años que ocurre algo parecido. "Es como si de repente nos hubieran cortado la luz", lamenta.

Asegura el gerente que están haciendo todo lo posible para restablecer el servicio a lo largo de la jornada de este martes. Pese a todo, advierte que no es fácil, "no se trata simplemente de migrar los datos y usar otro sistema y ya está, hay unos protocolos de seguridad para evitar hackeos, y debemos garantizar en todo momento la confidencialidad de los datos".

Según algunos de los usuarios no es la primera que se encuentran con este problema para acceder a su vehículo. “Es la tercera vez en menos en un mes que me secuestran la bicicleta”, indica una usuaria, que explica que en otras ocasiones no puedo acceder a su vehículo en el aparcabici también por un “problema informático”. Lamenta esta vecina de Murcia que el Consistorio no haya informado del problema antes, de manera previa, de manera que hubiera tenido tiempo para gestionar otro transporte para llegar hasta su puesto de trabajo.

Se da la circunstancia de que el sistema municipal de alquiler de bicicletas, que ofrece a los usuarios 600 vehículos, se ha perdido estos días cuando experimenta un pico de alta demanda, debido a la gratuidad del servicio desde el pasado 1 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero. Hace sólo unos días, el Ayuntamiento informaba que la gratuidad había conllevado “un aumento muy significativo” ya que en sólo 3 días recurrieron a este servicio 763 usuarios, doblando así su uso en ese periodo con respecto al mes anterior. Desde que está activa la gratuidad de MuyBici, las estaciones con más actividad han sido la situada en Alameda de Colón, en el lateral del Jardín Floridablanca, seguida de las ubicadas en la Biblioteca Regional y en la avenida Pío Baroja del barrio Infante Juan Manuel.