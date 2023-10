Destinos turísticos convencionales, alojamientos tradicionales, itinerarios preestablecidos… No nos engañemos, esos planes pueden estar muy bien. De hecho, son opciones muy buenas para pasar unas vacaciones. Pero… ¿vas a viajar siempre igual?, ¿puede beneficiarte cambiar? O más importante aún, ¿estarías dispuesto a hacerlo?

La idea de viajar en una furgoneta camper puede parecer una opción poco convencional. Quienes no lo han probado, pueden pensar ‘eso no es para mí’ o ‘yo me quedo con esto otro’ cada vez que ven que alguien viaja de esta manera, y se plantean rápidamente la gran pregunta: ¿me lanzo o no a vivir una aventura sobre ruedas?.

Pero quienes hayan podido pensar así, quizá hoy dejen de hacerlo. Por aquí van 7 respuestas a la pregunta de si realmente merece la pena hacer un viaje en furgoneta camper. Y ayuda a responderlas DFM Rent a Car, una empresa que conoce muy bien de qué va este mundo y que actualmente cuenta con muy buenas ofertas para vivir esta experiencia.

1. La libertad de viajar en furgoneta.

Una de las razones por las que viajar en una furgoneta camper merece la pena es la libertad que ofrece. En lugar de estar limitado por reservas o itinerarios estrictos, tienes la posibilidad de ir a donde quieras, cuando quieras. La carretera se convierte en tu lienzo y cada día es una nueva oportunidad para descubrir el lugar que más te apetezca.

2. Romper con la rutina

El día a día se puede llenar de tareas y responsabilidades. Hacer una escapada en furgo camper te va a ayudar a romper la monotonía, desconectar y coger energía en medio de la naturaleza. En estos momentos, DFM Rent a Car tiene una oferta vigente por la que puedes probar esta experiencia durante todo un fin de semana a un muy buen precio. Si crees que necesitas más tiempo para probarla, también cuentan con otra oferta temporal para un periodo de una semana.

3. Volver a lo simple

En una furgoneta camper, el día a día se vuelve más simple. Cocinar al aire libre, sacarte unas sillas y leer frente al mar, ver el atardecer desde una playa… Las tareas farragosas se quedan apartadas y las esenciales cogen el relevo.

Si buscas alquilar una furgoneta para transporte (mudanzas, trabajo u otros), puedes conseguir una, como parte de una promoción, por un muy buen precio en DFM Rent a Car.

4. Conexión con la naturaleza

Si cuando te despiertas lo primero que ves es una orilla del mar o una ladera de la montaña, es que algo estás haciendo bien. Viajar en camper te permite conectarte con la naturaleza de una manera directa. El sonido de las olas del mar, los pájaros y tú ahí en medio. Suena bastante bien.