Las líneas de teléfono municipales, tanto fijas como móviles, seguirán funcionando gracias a la negociación ‘in extremis’ que ha llevado la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento, que dirige José Guillén, con Telefónica. Con esta actuación se ha evitado el corte de línea de un total de 700 terminales móviles y de unos 3.100 teléfonos fijos, a los que hay que sumar varias centralitas.

Así se ha garantizado la continuidad de los servicios de telefonía fija con Telefónica España hasta el próximo 31 de agosto de 2024, mientras que la prolongación del servicio de telefonía móvil, con Telefónica Móviles, vencerá el 31 de mayo del próximo año.

Según informaron a esta Redacción fuentes municipales, el coste de estos servicios es de 19.239 euros al mes para la telefonía móvil y 47.265 euros al mes para la telefonía fija.

Mientras se consume esta prórroga, el Ayuntamiento trabajará para establecer un nuevo contrato.

Cabe recordar que el servicio de telefonía del Consistorio se había visto comprometido, ya que, según fuentes de esta Concejalía, el contrato que lo sustentaba había vencido sin que el anterior equipo de Gobierno del PSOE hubiera procedido a su adjudicación en los plazos necesarios para garantizarlo, «ni si quiera se había dado la orden para el comienzo de la redacción de un nuevo contrato a pesar de llevar dos años vencido y se estaba prestando el servicio en precario sin ningún tipo de soporte contractual», detalla el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

El concejal José Guillén insiste en que gracias a las negociaciones que se han llevado a cabo se ha logrado garantizar la prestación del servicio de forma continuada para los próximos meses y mientras se vuelve a licitar un nuevo contrato.

Datos en 250 dependencias

El contrato para el servicio de comunicaciones está formado por tres lotes: telefonía fija, telefonía móvil y datos. El último de ellos, el servicio de datos a dependencias municipales, también ha estado en riesgo, según estas fuentes, ya que las prórrogas que se habían venido haciendo de este contrato durante los últimos años han vencido.

Ante esta situación, la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente ha sacado adelante una licitación cuyo contrato ya ha sido adjudicado a Orange España por un valor de 5,2 millones de euros para un periodo de cinco años. En él se incluye también una inversión inicial de equipamiento por valor de 242.463 euros. Orange tiene así que prestar el servicio de comunicaciones en más de 250 sedes públicas.

Cabe destacar que, en este proceso, el Ayuntamiento dio a la compañía un periodo de seis meses para llevar a cabo la implantación. Tras comprobar que el plazo de la implantación no se cumplía y que Orange se estaba demorando en estos trabajos, que debían culminar antes del 1 de octubre, el Ayuntamiento intervino consiguiendo que la compañía asegurara la prestación del servicio y le diera continuidad, terminando con el último de los riesgos de que se pudiera producir un apagón digital y telefónico en el Ayuntamiento de Murcia.

Cuando se conoció la primera noticia sobre el apagón telefónico, a finales del pasado mes de agosto, la edil socialista Esther Nevado, afirmó que cuando el PSOE llegó al Gobierno, en marzo de 2021, el contrato de telefonía también finalizaba a los dos meses y no había pliegos. «Ocurrió lo mismo que sucede ahora y no salí llorando ni soltando mentiras. Hay que ser un poco maduro, saber en qué sitio estamos y asumir las responsabilidades», indicó Nevado, que afirmó que esta actitud es «una falta de responsabilidad y una inmadurez absoluta por parte de los concejales del Partido Popular que la gente de Murcia no se merece».

500 edificios municipales, a punto de quedarse sin luz, según los populares

El PP sostiene que no es la primera vez que un servicio esencial para el Ayuntamiento de Murcia está en grave peligro por la «inoperancia de los socialistas», según manifiesta el edil de Desarrollo Urbano, José Guillén, que explica que el pasado mes de julio «más de 500 edificios municipales estuvieron a punto de quedarse sin luz debido a que el anterior equipo de Gobierno del PSOE acumulaba facturas sin pagar de más de 4 millones de euros con la empresa encargada del suministro».

En su momento, Guillén destacó que el nuevo equipo de Gobierno logró resolver esta cuestión «en solo dos días».

Según Guillén, el PP consiguió evitar «un grave perjuicio» a la institución y para los ciudadanos del municipio de Murcia. Par el edil, estos hechos, la posibilidad de sufrir un apagón eléctrico, telefónico y digital «son ejemplos de la dejadez y la incapacidad que caracterizaron los dos años de desgobierno del socialista José Antonio Serrano en el Ayuntamiento».

Sin embargo, para el portavoz del Grupo Socialista, Enrique Lorca, estas acusaciones responden a una táctica política de desprestigio sin fundamento. «Es indigno que los responsables del desastre de los convenios de la zona norte, que ya le ha costado más de 24 millones al Ayuntamiento, hablen a los murcianos y murcianas de mala gestión; estuvimos más de dos años pagando facturas y sentencias contra los intereses del Ayuntamiento fruto de su legado», recordó Lorca. También reprochó a los populares «los 48 millones de euros que en 2022 asumió el Ayuntamiento de competencias autonómicas y los 8 millones que el Gobierno regional debería haber pagado del transporte a pedanías».