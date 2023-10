La historia e influencia social de los museos, así como el arte barroco, han concentrado las investigaciones a lo largo de la carrera profesional de María Teresa Marín, quien desde hace más de dos décadas se encarga de transmitir los atractivos de la arquitectura, la escultura, la pintura, las artes decorativas, el cine, la fotografía o la música, entre otros muchos ámbitos de la Historia del Arte.

¿Qué le cautivó de Historia del Arte para dedicarle su vida profesional?

Desde pequeña me gustaba mucho la escultura y los museos. Ya en COU (Curso de Orientación Universitaria) me encantó la asignatura de Historia del Arte, aunque dudé un poco porque también me atraía la literatura.

Al final me decanté por estudiar la Licenciatura de Geografía e Historia, con la especialidad de Historia del Arte y la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación, con la ilusión de trabajar en un futuro con obras de arte o con libros.

¿Hay algún aspecto que eche de menos de su etapa estudiantil en la UMU?

No, fue una etapa bonita aunque al simultanear las dos carreras poco tiempo tenía para hacer otras actividades que no fueran estudiar y estudiar. Aun así, los recuerdos de las clases son siempre muy buenos, tanto de los compañeros como de los profesores.

Siempre procuraba no faltar nunca a clase, y es que realmente las disfrutaba muchísimo. Recuerdo los últimos días de Historia del Arte, la pena que me daba el pensar que se acababa la carrera y que ya no recibiría más clases. Ahora, por suerte, puedo darlas yo.

Ahora ejerce de profesora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, en la especialidad de Museología. ¿Cómo de equivocadas están aquellas personas que afirman que este es un ámbito «aburrido»?

No creo que nadie piense que la Historia del Arte sea aburrida. Puede que la Museología, que es algo más teórica, sea algo más árida, pero cuando los alumnos la aplican a los museos en sus prácticas, reconocen su interés.

No hay una carrera mejor que la nuestra y de hecho, tenemos estudiantes de todas las edades, muy vocacionales además, porque al no haber mucha salida, quien está aquí es porque realmente quiere y le apasiona lo que estudia.

En el año 2021 fue investida académica de número en la Real Academia Alfonso X El Sabio. ¿Cómo recibió este reconocimiento?

Me hizo mucha ilusión porque soy consciente de la importancia de esta institución en la historia cultural de nuestra región. Agradezco mucho que los académicos pensaran en mí para ocupar ese puesto.

Tardé un poco en preparar el discurso pues coincidió con la pandemia. Al final publiqué un libro de un grosor considerable y me centré en uno de los temas de investigación que ocupan mi interés en los últimos años, como es del arte del diorama y los montajes expositivos de los belenes históricos.

Además, desde 2004 ocupa el cargo de directora del Museo Salzillo. ¿Se siente una responsabilidad especial al dirigir uno de los mayores exponentes del patrimonio artístico murciano?

La verdad es que sí, y conforme pasa el tiempo, más consciente soy de esta responsabilidad. Tenemos la suerte de gestionar unos de los patrimonios artísticos más representativos de la Región de Murcia, pues la escultura de Francisco Salzillo es reconocida en todo el mundo y, además, es algo que es muy nuestro, muy identitario.

Aquellos lugares en la región y fuera de ella que poseen alguna imagen de Salzillo son conscientes de que poseen obras de arte magistrales. Y eso es algo que une y cohesiona a los territorios que una vez fueron parte del antiguo Reino de Murcia, al ser un elemento que tenemos en común, como testimonios únicos de un pasado, lo que nos tiene que enorgullecer como murcianos.

¿Cree que en nuestra tierra se valora como merece el legado y la figura de Francisco Salzillo?

Creo que sí se valora aunque todavía se tendría que valorar mucho más. De eso somos conscientes al ver los muchos visitantes que se acercan al Museo Salzillo, de todas las nacionalidades, o los muchos seguidores que tenemos en las redes sociales.

Este año también, al salir como nazarena en la procesión de la Cofradía de Jesús en la mañana de Viernes Santo, pude comprobar la admiración y el fervor que causa la salida de los pasos procesionales de Salzillo. Es de las veces que más gente he visto contemplando este espectáculo religioso, tan barroco y tan nuestro, uno de los más importantes que sucede anualmente cada Semana Santa en nuestra región. Fue muy emotivo.

Y desde la propia Universidad de Murcia, ¿cómo se dan a conocer los diversos atractivos culturales y artísticos murcianos a los futuros estudiantes de Historia del Arte?

Los estudiantes tienen la suerte de poder cursar una carrera muy completa con asignaturas que abarcan toda la cronología de la historia del arte, los hitos de la arquitectura, la escultura, la pintura, las artes decorativas, el cine, la fotografía, la música, el patrimonio y los museos. Como decía, ¡no puede haber una carrera mejor!

Salen preparados para enfrentarse a los problemas de la investigación, interpretación, gestión y difusión del patrimonio cultural. La posibilidad de cursar estudios fuera, con becas como las Erasmus, también les enriquece muchísimo, al igual que el Practicum al final de la carrera y las prácticas extracurriculares a través del COIE, que les hace conocer mejor los atractivos culturales de nuestra región.

