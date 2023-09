Toda una vida profesional dedicada al estudio y la investigación de terapias avanzadas, al trasplante de médula ósea, la inmunoterapia celular o las células CAR-T, entre otros aspectos médicos, ofrece como resultado un legado, también en el ámbito de la docencia, que es merecedor de ser reconocido.

¿Qué destacaría de estos casi 40 años dedicados a la docencia en la Universidad de Murcia?

Con la pasión por aprender de mis alumnos y la ilusión de enseñar por mi parte, y viceversa. Creo que la docencia es una moneda de dos caras donde el que enseña también aprende. Mis alumnos me han ayudado a estudiar más y mejor y a bajarme del pedestal de la cátedra para escuchar sus preguntas y aprender de ellas. Además, contagiar entusiasmo por una profesión tan bonita como la Medicina es un privilegio. No es solo enseñar a diagnosticar enfermedades y curarlas, sino a cuidar a los seres humanos enfermos con cariño y compasión. La relación médico-paciente es un tesoro inigualable que no se debe perder, y hay que alimentarla dedicando tiempo a escuchar y a manifestar interés y empatía por el sufrimiento del paciente. He intentado hacer comprender a mis alumnos que el ser humano no es la suma de diferentes órganos, que pueden enfermar aisladamente, sino un todo al que hay que atender globalmente. También la importancia del conocimiento científico y la investigación para hacer una mejor asistencia y una Medicina personalizada. Finalmente, a ser humildes y entender la importancia del trabajo en equipo y del estudio permanente para estar al día. Es difícil ser buen médico sin ser buena persona, por lo que también es necesario alimentar esa dimensión.

He tenido la fortuna de participar en el crecimiento de la docencia e investigación de calidad de la UMU con el traslado de la Facultad de Medicina al campus de Ciencias de la Salud y la puesta en marcha del IMIB. Este es otro hito muy relevante para el futuro de la Medicina en la Región.

Desde 2007 dirige el Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Arrixaca. ¿Cuáles son sus funciones, y cómo ha cambiado desde que usted está al frente?

Como médico universitario me planteé la misión de que el Servicio tuviese relevancia en tres ámbitos: la asistencia, la docencia y la investigación. Soy un firme creyente de que la generación de conocimiento y la docencia mejoran la labor asistencial. Mis maestros, el Profesor Antonio López Borrasca en Salamanca, y el Profesor Donnal Thomas en Seattle, así me lo enseñaron, y mis funciones han estado encaminadas a conseguir estos objetivos.

En consecuencia, me encargo de ver pacientes y dar clases en el grado de Medicina y Odontología. Tenemos un grupo de investigación enfocado a la terapia celular y las terapias avanzadas, y soy coordinador de la Red Española de Terapias Avanzadas del Instituto de Salud Carlos III.

Además, tengo una importante labor de gestión administrativa y de ordenación del equipo de hematólogos de la Arrixaca, y de investigación del IMIB-UMU, así como la coordinación con los equipos directivos correspondientes en los planes de gestión anuales.

Creo que ha habido un avance relevante en el desarrollo científico y tecnológico del Servicio de Hematología de la Arrixaca, reconocido a nivel nacional e internacional, para una mejor atención a los pacientes, que es nuestro objetivo fundamental.

También jugó un papel importante en la implantación del trasplante infantil en la Arrixaca, ¿no es así?

Sí, es una de las razones por las que me trasladé a la Arrixaca. En el año 2007 los niños con leucemia u otras enfermedades que necesitaban un trasplante de médula se tenían que desplazar con toda su familia a centros de Madrid y Barcelona, con el perjuicio que ello suponía al estar fuera de su domicilio en situaciones tan angustiosas.

En colaboración con el gran equipo de Onco-Hematología pediátrica, liderado por el Dr. José Luis Fuster, puse en marcha el trasplante infantil y esta necesidad quedó cubierta para todos los niños murcianos que ahora trasplantamos en la Arrixaca con tecnologías muy sofisticadas y eficaces.

Hace unos meses celebraron los más de 1.000 trasplantes de médula ósea llevados a cabo en este servicio. ¿Cuáles son sus próximos retos?

Ha sido un enorme esfuerzo del equipo de Hematología de la Arrixaca, y también de muchos otros servicios del hospital, porque es un trabajo multidisciplinar del que estamos muy orgullosos. Pero queremos progresar más. Estamos muy interesados en las Terapias Avanzadas, que son tratamientos innovadores basados en terapia génica, terapia celular e ingeniería tisular, y hemos realizado ensayos clínicos pioneros en el mundo en este ámbito. Un ejemplo son las células CAR-T, que son linfocitos del propio paciente modificados genéticamente en el laboratorio para que encuentren y destruyan las células tumorales. Son una verdadera revolución terapéutica por su altísima eficacia en leucemias, linfomas y mieloma, y nos proponemos como reto fabricarlos en la Sala Blanca de la Arrixaca.

La Universidad de Murcia también juega un papel fundamental en la sociedad murciana en la concienciación por la donación.

La donación para ayudar a personas enfermas es una de las características legendarias de la generosidad de los murcianos. La Universidad de Murcia, como parte de esta región, está muy implicada en la información para que tanto la donación de sangre como de progenitores hematopoyéticos sea realizada con altruismo y responsabilidad. Es una misión verdaderamente importante que enriquece el conocimiento sobre la salud y sobre el esfuerzo colectivo necesario para combatir la enfermedad.

¿Cómo será su relación con la Universidad de Murcia a partir de ahora?

Me acaban de conceder el nombramiento de profesor emérito de la UMU, por tanto, podré continuar mis labores docentes y de investigación durante dos años.