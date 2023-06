El pasado lunes 26 de junio Francisco José Marín subió un vídeo a la red social TikTok donde vertía duras acusaciones contra el zoo y parque de atracciones Terra Natura de Murcia. Según su versión, una empleada del recinto le habría impedido subir a los toboganes del parque acuático por superar el peso máximo permitido con un trato que ha denunciado como humillante y vejatorio.

Desde Terra Natura Murcia han emitido un comunicado oficial, donde muestran su "solidaridad con el cliente afectado" y anuncian una investigación junto al equipo del parque para esclarecer lo ocurrido y "depurar responsabilidades". Además de su iniciativa para aclarar qué paso, el parque ha recordado cuáles son las normas de seguridad en cuanto a peso y altura, así como la política de devolución.

"Me acaban de humillar"

Visiblemente alterado e indignado, Marín reprocha en un vídeo filmado en primera persona desde el exterior de las instalaciones que la empresa que no lo hubieran avisado previamente de las normas para acceder a los toboganes. Además, denuncia haberse sentido ofendido por la "forma de mirarme y forma de hablarme" de la trabajadora que lo asistió durante su estancia en el parque.

Pero, aunque el damnificado desconociera las regulaciones de uso del parque, estas sí se encuentran debidamente publicadas y accesibles tanto en la sección de 'normas' como de 'preguntas frecuentes' del mismo : "Por motivos de seguridad, la altura mínima para el uso de toboganes es de 1,20 mts. En todas las atracciones existe un medidor que le servirá de referencia. Igualmente, el peso para el uso de los toboganes está limitado a 110 Kgs". Este mensaje se encuentra disponible tanto en la página oficial, como ha podido comprobar este medio, como en distintos puntos de las instalaciones según defiende la compañía.

La publicación, que en menos de 24 horas acumula más de 300.000 visualizaciones y 10.000 'me gusta' se han llenado de mensajes de apoyo a Francisco, pero también de reflexiones sobre las normas de seguridad en este tipo de establecimientos: "En Terra Natura y en todos los parques de acuáticos si pesas mucho no te dejan subir en nada", comenta Nazario; "Hay otras en las que no te puedes subir si eres bajito...pero es por seguridad", reflexiona Patricia.

Tras la primera, Francisco ha compartido dos nuevas publicaciones: en una de ellas, se lo puede ver tumbado en una camilla y siendo asistido por profesionales sanitarios del servicio de urgencias y emergencias sanitarias 061: "Con un ataque de ansiedad y estafado y sobre todo humillado, pero no va a quedar así".

En el último anuncio, explica "lo único que pido es que me devuelvan mi dinero que tanto me gusta ganar, ya que no pude usar las instalaciones por no decir las faltas de respeto que ayer aguanté".

"Estamos investigando para depurar responsabilidades"

La empresa Terra Natura Murcia ha difundido un comunicado oficial donde, en primer lugar, muestra su solidaridad con Francisco: "Lamentamos que este se haya podido sentir ofendido o denigrado ante la imposibilidad de usar nuestros toboganes por exceder el peso máximo permitido en los mismos, atendiendo esta prohibición únicamente a criterios de seguridad y bienestar, tanto a la persona implicada como al resto de visitantes".

Respecto a las graves acusaciones por parte de Francisco contra la empleada que lo atendió, Terra Natura Murcia ha explicado que "estamos investigando con nuestro equipo de socorristas el trato que se ha dado al implicado durante el incidente, para así depurar posibles responsabilidades, determinar si se ha actuado con el respeto que cualquier persona merece y, en caso contrario, tomar las medidas pertinentes para que un suceso de estas características no vuelva a ocurrir".

En este sentido, la dirección del parque ha querido aclarar que su "mayor prioridad" es velar por el "bienestar de todos nuestros visitantes durante su estancia en nuestras instalaciones", motivo por el que se establecen y hacen respetar restricciones como las de peso y altura que, "pese a que puedan generar cierta controversia, solo buscan asegurar el ya mencionado bienestar y garantizar la seguridad de todos los clientes que a diario visitan Terra Natura Murcia".

La organización aclara que esta normativa "se encuentra indicada y a disposición de todo el público en los canales oficiales de Terra Natura Murcia", como la página web, la entrada del parque y distintos paneles informativos repartidos dentro del mismo, "en ningún caso persigue ningún discriminatorio ni de veto de ninguna persona" y explican que su último objetivo es "garantizar la seguridad en el uso de las instalaciones".

Tal y como explican en el mensaje, las normas del parque se establecen "según las pruebas técnicas realizadas cada año" y que evidencian que "un peso superior al indicado o una estatura inferior a la señalada en estas normas, podría suponer un riesgo grave para la propia persona que usa las instalaciones y/o para el resto de usuarios que se encuentran en el parque durante la jornada".

"Lo único que pido es que me devuelvan mi dinero"

Además de denunciar lo ocurrido en redes sociales, el objetivo de Francisco es claro: que el parque le devuelva el dinero invertido tanto en su entrada como la de su pareja, que lo acompañaba durante el incidente.

Sobre este punto, el comunicado del parque replica que "el usuario, a pesar de no poder hacer uso de los toboganes por su propia seguridad, puede utilizar el resto de instalaciones que incluyen piscinas, un río lento, chiringuitos y un zoológico con más de 500 animales de 50 especies diferentes, así como también participar de las actividades gratuitas que se ponen a disposición del público, como charlas educativas, demostración de vuelo de aves y actividades de animación de nuestra zona acuática".

En cualquier caso, Terra Natura Murcia ha querido tender la mano al joven, mostrándose dispuesto a "escuchar las sugerencias de nuestro público y de la sociedad en general, y es por ello que, desde la dirección del parque, se ha decidido estudiar esta problemática con detenimiento, e incluir estas inquietudes y necesidades en los futuros proyectos de ampliación del parque acuático que ya están en marcha, puesto que nuestro fin último es permitir la inclusión y el disfrute de todos nuestros visitantes al parque, y asegurar que el cliente queda satisfecho y contento después de disfrutar de su día en nuestras instalaciones".