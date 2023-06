El plan de movilidad sigue generando protestas vecinales y movimientos reivindicativos. Si durante el Gobierno socialista de José Antonio Serrano, colectivos como Cierran mi Barrio o Espinardo Colapsado se concentraban para exigir la paralización y la reversión de las obras, ahora, con el mandato del alcalde popular José Ballesta, es el movimiento MurciaLAB quien se opone a la decisión del alcalde de Murcia de reabrir el Puente Viejo.

Cientos de personas han llenado el tramo del puente de los Peligros y han hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Murcia para que reconsidere su decisión y explore otras alternativas para fomentar la movilidad sostenible. En algunas de las pancartas se podía leer ‘La Virgen de los Peligros no soporta más coches’ o ’20 comercios no deciden por 20.000 vecinos’. Algunas mujeres se han colocado mascaras antigas y sostenían carteles en los que se destacaba que la contaminación genera enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entre los cánticos se ha podido escuchar: ‘Ballesta, los coches por tu puerta’ o ‘Puente cerrado, al tráfico privado’.

Dani Trigueros es miembro del grupo de gestión de MurciaLAB y considera que debe ir reduciendo la presencia del coche en las calles de Murcia "para darle más prioridad al transporte público y los vehículos de movilidad personal”, sostiene Trigueros, que ha anunciado que se reunirán con el equipo de Gobierno de José Ballesta la próxima semana, en un día todavía por confirmar. Asegura que esta concentración se ha organizado para trasladar sus ideas de movilidad y sin “ningún ánimo de atacar o de politizar el debate; somos un grupo heterogéneo, con votantes de todo tipo; somos un reflejo de la sociedad”.

A la protesta se sumaron varias asociaciones vecinales como la de Vistabella, Barriomar-La Purísima, Santiago el Mayor, San Pío X, Ronda Sur, Vecinos Carmelitanos, o los vecinos de Ermita del Rosario. También participaron otros colectivos vinculados con la movilidad, el patrimonio o el medioambiente, entre los que se encontraban Ecologistas en Acción, la plataforma Prosoterramiento o Murcia Huerta Viva. En total, participaron en el acto más de una veintena de colectivos contrarios a los planes del PP con la movilidad en Murcia. También se dejaron ver representantes del PSOE, Podemos, Más Región o Ciudadanos.

La plataforma MurciaLAB, que se describe a sí misma como “una asociación independiente de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudad y su área metropolitana”, sostiene que la reapertura del conocido como puente de los Peligros es una decisión contraria a los principios de sostenibilidad, salud y vertebración y que podría tener “graves consecuencias para nuestra ciudad” y poner “en peligro la salud de nuestros vecinos”.

Enrique Rodríguez es miembro de la Junta Directiva de MurciaLAB y afirma que abrir a los vehículos privados el puente "provoca que mucha gente ataje hacia la zona sur de la ciudad por este puente, y eso no es bueno para el barrio del Carmen , porque en vez de circunvalar por las rondas o por la autovía se concentra el tráfico por aquí, eso emite particulares contaminantes y eso degrada al barrio, tanto a nivel de contaminación atmosférica como de calidad urbana o de movilidad sostenible". Además, Rodríguez recuerda que, según unos informes técnicos presentados en 2014 para la ampliación del tranvía, “este medio es incompatible con el vehículo privado”. Además, reabrir el Puente Viejo al tráfico privado va en contra “de la visión de una ciudad inclusiva y equitativa”, sostiene. Desde esta nueva plataforma indican que los planes del PP pasan por priorizar el uso de automóviles particulares, y eso “dificulta el acceso a la movilidad para aquellos que no poseen un vehículo propio, especialmente aquellos con menos recursos económicos”. Desde MurciaLAB apuestan por servicios públicos y universales de movilidad, “segregados del tráfico general, así como por la intermodalidad, para garantizar que todos los habitantes del área metropolitana de Murcia puedan desplazarse de manera equilibrada y eficiente”.

En el manifiesto que se ha leído se ha podido escuchar que “tener un coche no es un derecho, y pagar impuestos por el mismo no da derecho a contaminar libremente la atmósfera ni a usar el coche para lo que le dé la gana a nadie. No queremos un coche particular más por el Puente Viejo”, sentenciaron los convocantes, que sobre la próxima reunión con el equipo de Ballesta afirman que “probablemente estemos muchísimo más de acuerdo con ellos de lo que creen”, indicaron desde MurciaLAB, que no dudaron en arremeter contra los colectivos que presionaron desde hace meses para revertir las obras. Los calificaron en su manifiesto como “grupos chantajistas que no defienden los intereses de la mayoría, sino los suyos propios”.

Sobre el plan de movilidad del PSOE admiten que tienen muchas cosas que mejorar, y que aquellos modificados del equipo de Ballesta "que nosotros veamos que no son perjudiciales los apoyaremos", afirma Enrique Rodríguez.

Esta plataforma no quiere que la apertura del Puente Viejo vuelva a convertir el paso desde Gran Vía hasta Barriomar “en una autovía pasante”. En este sentido, detallan que en el eje Gran Vía-Floridablanca el tráfico de paso representaba hasta un 80% del total y que la apertura al coche privado generará más aglomeraciones y colapsos. Por ello, apuestan por mantener el plan que reserva el paso sobre esta construcción histórica solo para el transporte público, bus y tranvía, peatones y vehículos de movilidad personal. Sobre los argumentos del Ejecutivo local para abrir el puente para evitar los atascos de las últimas semanas, responden que no es prudente sostener eso cuando aún no han terminado las obras.

Sobre los modificados que plantea el equipo de Ballesta, este colectivo quiere saber también cuáles son las alternativas que plantea el Gobierno del PP ante la eliminación de carriles bus y bici. Si no existen alternativas, consideran que entonces el Ayuntamiento tendría que devolver los fondos europeos que tiene adjudicados (36 millones de euros).